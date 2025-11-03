En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens sjunde ”Veckans lag” i SHL.

”Hade sin bästa vecka i karriären”

Kan han nå 40 poäng igen?

Tar plats – utan att göra poäng.

”Utan hans jätteinsats hade de kunnat förlora”

Har det lossnat på allvar nu?

Juniorens jättesuccé.

Målvakt

Jakob Hellsten, Leksand

Med Marcus Gidlöf på skadelistan tvingades Leksand lägga alla sina ägg i Jakob Hellsten-korgen. Då klev Hellsten fram och hade sin bästa vecka i SHL-karriären. Han höll nollan mot ett förvisso blekt Malmö i tisdags, och stod sedan för sin kanske främsta match i SHL när han ledde ett fullständigt utdömt Leksand till tre skrällpoäng mot Rögle i helgen. Även då höll Hellsten nollan.

Just när ett skadedrabbat Leksand var på väg ner i en dunderkris som skulle ta dem till kvalplats fick man säsongens hittills bästa målvaktsspel.

Backar

Johannes Kinnvall, Brynäs (2)

Brynäs underpresterar, men Johannes Kinnvall gör en kanonsäsong. Poängen är en sak, de fortsätter ramla in i en takt som gör att han har goda chanser att nå 40 (!) poäng för andra gången i karriären. Men det är framför allt de underliggande siffrorna som imponerar. Enligt dem är Brynäsbacken en av SHL:s bästa backar så här långt.

Förra veckan gjorde han 2+3 på tre matcher, han snittade 23:44 i istid, och var inte inte på ett enda mål bakåt. I en backsida som i stor utsträckning havererat fullständigt har Kinnvalls spel varit den enda ljuspunkten för Brynäs del.

Didrik Strömberg, Timrå

Det hör inte till vanligheterna att en spelare som inte gör en enda poäng kommer med i veckans lag. Men Didrik Strömbergs hjälteinsats i tisdagens seger mot Färjestad måste lyftas fram. Den defensiva murbräckan täckte skott på skott på skott på skott i matchens slutskede. Sällan har väl uttrycket ”Bruises will heal. But victory lasts forever” varit mer passande. För jag gissar att det fanns både ett och annat blåmärke på Strömbergs kropp när han vaknade i onsdags.

Det ska också lyftas fram att Strömberg inte var inne på något mål bakåt under veckan. Så han gjorde det bra även utöver de där skott-täckningarna.

Forwards

Anton Rödin, Brynäs

Det är snart 2026, och Anton Rödin är fortfarande hjärtat och lungorna i Brynäs IF. Han har kommit tillbaka från skada och varit lagets överlägset bästa spelare de senaste matcherna. Dels gör han poäng, fem på tre matcher imponerar, men framför allt jobbar han hårdast och är den som föregår med bäst exempel just nu.

Rödin hade också ett ”Didrik Strömberg”-byte mot Örebro i tisdags, då han var på isen i över tre minuter av de sista fem. Utan Rödins jätteinsats hade Brynäs mycket väl kunnat förlora den matchen.

Aleksi Heponiemi, HV71

Jag vet att han gått ut på en kant, men i Veckans Lag får Aleksi Heponiemi gå som center. Efter en produktionsmässigt riktigt seg höst har den tilltänkte stjärnan till sist börjat få fart på mål- och poänggörandet. Han gjorde ett viktigt mål i ångestmatchen mot Linköping i tisdags, och smällde sen till med fyra poäng i storsegern mot Djurgården i torsdags.

Spelmässigt finns det fortfarande mer att hämta ur Heponiemi. Jag tycker inte han är den som driver HV71:s offensiv på det sättet jag hade väntat mig. Men fem poäng på tre matcher imponerar. Det var han, Rödin och Kinnvall som producerade mest under den gångna veckan.

Eddie Genborg, Timrå

Wow, vilken säsong Eddie Genborg gör. Visst, han spelar i en enormt bra omgivning – men han har också förtjänat att få den omgivningen. Det har kanske pratats mer om Anton Frondell, Viggo Björck, Ivar Stenberg och Lucas Pettersson – men Eddie Genborgs höst är också värd mycket uppmärksamhet. Han får anses vara ytterligare en i raden av talanger som Linköping sjabblat bort. Istället har Timrå gjort ett jättefynd.

18-åringen har gjort poäng i fem raka matcher och veckan som gick gjorde han 2+2. Totalt har Genborg gjort 7+6 på 18 matcher. Vilket genombrott!

