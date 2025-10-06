Den tredje hela SHL-veckan är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens tredje ”Veckans lag” i SHL.

Målvakt

Frederik Dichow, HV71

Han har gjort det igen. Frederik Dichow har återigen gått från en given tvåa till att helt sonika ta över förstaspaden tack vare sina prestationer. Dichows SHL-karriär blir faktiskt märkligare från år till år. Och nu måste man ju ställa sig frågan om han faktiskt är en toppmålvakt i ligan? Hans högstanivå är i alla fall kopiöst hög, nu handlar det bara om att hålla den över tid.

Den nivå han höll under förra veckan är dock omöjlig att hålla över tid. Om vi räknar in matchen förra lördagen, fram till och med segern i torsdags, räddade han 6,3 (!) mål mer än förväntat. Han är med andra ord i storform. Det var trist att han tvingades bryta matchen den här lördagen, redan efter en period. Men trots det tar han plats.

Utan hans storspel hade HV71 kunnat stå på noll poäng även idag. Nu har man istället sex poäng.

Bubblare: Jesper Myrenberg

HV71:s Frederik Dichow.

Backar

Johannes Kinnvall, Brynäs

SHL:s formstarkaste back är, kanske något oväntat, Johannes Kinnvall. En gång i tiden var Kinnvall absolut en av SHL:s bästa offensiva backar, vi minns ju hans 40 poängssäsong i HV71, men de allra flesta trodde nog att de dagarna var förbi för den numera lite mer defensivt viktade backen.

Men den här säsongen har allting vänt för Johannes Kinnvall som står på nio poäng på nio matcher (Hej, Magnus Haglund!) och gjorde fyra poäng på veckans tre matcher för sitt Brynäs. Bland annat gjorde han tre poäng på under de första sju minuterna (!) av matchen mot Timrå.

Johannes Kinnvall.

Michal Kempný, Brynäs

Kempny hade en mardrömsstart på tiden i Brynäs. Han var inne på sex mål bakåt i premiären mot Växjö och sen skadade han sig dessutom. Nu är han tillbaka och nu tycks den tjeckiske Stanley Cup-vinnaren ha börjat hitta rätt i den svenska hockeyn. Han är allt annat än flashig men tycks trots allt vara en stabil tvåvägsback med ett rungande slagskott, som inte är rädd för att offra sig för laget.

Under veckan som gick gjorde han 1+1. Han var dessutom inne på tre mål framåt, och inte ett enda mål bakåt. Det är nog läge att börja ge veteranen ännu mer förtroende.

Michal Kempny.

Bubblare: Eemil Viiro

Forwards:

Mikkel Aagaard, Skellefteå

Tre matcher. Fyra mål. Två assistpoäng. Mikkel Aagaard hade en riktig dundervecka, som förstås peakade redan i tisdagens match mot Luleå då han skrev in sig i Skellefteås historieböcker genom att sätta ett hattrick. Och bli sådär otroligt glad som bara han kan bli när han gör mål.

Tre av danskens fyra mål den gångna veckan kom i powerplay, och även om det aldrig är fel med PP-mål gissar jag att Skellefteås ledning sitter och hoppas på att fem mot fem-produktionen ska komma igång på allvar också. Det finns alltså ännu mer att få ut av målsprutan.

Mikkel Aagaard.

Oscar Lindberg, Skellefteå (2)

SHL:s överlägset bästa spelare blir följaktligen också den första som tas ut i Hockeysverige.se’s ”Veckans lag” mer än en gång. Oscar Lindberg har hållit en alldeles ofattbar nivå under de inledande veckorna. Håller han sitt nuvarande poängsnitt kommer han landa på 46+46 – alltså 92 poäng – och då krossas alla rekord. Den här poängnivån blir med andra ord svår att hålla, men som alltid när man skriver om Oscar Lindberg måste man ju lägga till att han ”gör så mycket mer än poäng”. Och så är det ju också. Men just nu gör han poäng. Många poäng. Väldigt många poäng.

Lindberg gjorde precis som Aagaard sex poäng, men i centerns fall var det 2+4 på de tre matcherna. Även här kom merparten av poängen i powerplay. Men är man så bra som Oscar Lindberg är även i fem mot fem är det inget problem.

Oscar Lindberg vräker in mål och poäng.

Anton Frondell, Djurgården

Grabben är född 2007. Och i lördags blev han tidernas näst yngste, och den yngste på nästan 40 år, att göra hattrick. Anton Frondell har tagit SHL med storm och avslutade veckan med att göra otroliga fem mål på två matcher. Och då ska vi komma ihåg att han alltså är junior ett år till.

Frondell gör inte bara målen, han är Djurgårdens bästa spelare just nu. Han och Victor Eklund driver i mångt och mycket Djurgårdens offensiv. Knappast hållbart för Djurgården över tid – men otroligt häftigt för oss hockeyälskare som verkligen får se hur bra dessa 18- respektive 19-åringar (Eklund fyllde år i fredags – grattis!) är.

Ibland får man släppa sitt kritiska journalistiska öga och bara njuta.

Anton Frondell leder Djurgården.

