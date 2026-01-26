”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens sjuttonde ”Veckans lag” i SHL.

Målvakten tar plats för andra veckan i rad.

Defensiva backarnas storform.

Gör succé – i skymundan.

Gav bort ett mål – dominerade sen totalt.

Talangens jättematch mot topplaget.



Målvakt

Adam Åhman, Växjö (2)

Växjös Adam Åhman höll nollan förra helgen och följde sedan upp det med en ny nolla i torsdags. Han följde upp de båda nollorna med att släppa in två mål i segern mot Leksand. Adam Åhman är definitivt en av de hetaste målvakterna i SHL just nu, med totalt fyra raka segrar.

Den gångna veckan blev det alltså två insläppta mål på två matcher, 51 räddningar på 53 skott, och han var tillsammans med Erik Källgren ensam om att vinna två av två matcher.

Det här är andra veckan i rad han tar plats i Veckans Lag.

Backar

Per Svensson, Timrå

Timrå spelade bara en match förra veckan, trots det kommer två Timråspelare med. Vi börjar med Per Svensson, som hade en riktig dundereftermiddag i 8-2-segern mot Färjestad.

Den skäggige veteranen hade inför matchen bara gjort tre poäng på hela säsongen, men slog då till med ytterligare tre poäng. Det var bland annat han som pangade in det viktiga 2-2-målet.

Svensson har gjort fem av sina sex poäng de fem senaste matcherna.

Robert Hägg, Brynäs

På tal om defensiva backar som hittat storformen offensivt. Robert Hägg passar utmärkt in i den kategorin, även han.

Brynäsbacken stod noterad för blott sex assistpoäng efter 34 matcher – men har på de fem matcherna efter det gjort tre mål och två assistpoäng. Veckan som gick öppnade han Brynäs målskytte i skottkavalkaden mot Djurgården, och sen fick han på sin karriärs kanske hårdaste skott när han avgjorde i slutminuterna mot HV71 i lördags.

Landslagsbacken är i storform.

Forwards

Arttu Ruotsalainen, Frölunda

Lite i skymundan gör Arttu Ruotsalainen en kanonsäsong. Han är väldigt uppskattad i Göteborg, men i övriga landet har han fått stå i skuggan av ett gäng andra stjärnor i Frölunda. Nu är det dags att Ruotsalainen uppmärksammas med en plats i veckans lag.

Frölunda föll förvisso i båda matcherna förra veckan, men den finske forwarden levererade. Han gjorde ett mål per match och står totalt på 12+15 på 36 matcher. Han är med marginal förbi förra säsongens poängskörd.

Anton Lander, Timrå

Anton Lander hade en minst sagt händelserik lördag och hamnade i händelsernas centrum. Först var det han som gav bort pucken när Färjestad gjorde 1-0. Sen var det han som var kung i SCA Arena resten av den eftermiddagen och kvällen.

Lander gjorde två mål i Timrås 8-2-seger och var kort och gott bäst på isen. Han har, sent omsider, hittat målformen och står på sex fullträffar de åtta senaste matcherna, vilket kan jämföras med två mål på 28 matcher innan det.

Lander visade också prov på fint ledarskap när han klappade om en märkbart berörd Anton Lundmark efter att denne gjort sitt första mål för säsongen.

– Jag kan inte beskriva med ord hur mycket han betyder… Det räcker så, sade Lundmark till TV4 om lagkaptenen.

Felix Nilsson, Rögle

Felix Nilsson var en av många spelare förra veckan som hade en riktigt bra match. I hans fall räcker det för en plats i Veckans Lag, och anledningen är det motstånd som den unge talangen dominerade mot. Det går nämligen inte att påstå något annat än att Skellefteå varit ligans bästa lag de senaste månaderna, men i Ängelholm i lördags hade de inte en chans.

Mycket på grund av/tack vare Nilsson.

Röglestjärnan levererade fyra (!) assistpoäng i 5-0-segern och kommer därför med i Veckans Lag för första gången.

