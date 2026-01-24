”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Anton Lundmark gjorde sitt första mål sedan återkomsten till Timrå.

Efteråt bröt han ihop i båset.

– Det är känslosamt, det betyder jättemycket för mig, säger Lundmark med gråten i halsen till TV4.

Anton Lundmark blev känslosam efter sitt mål för Timrå. Foto: TV4/Skärmdump

Förra året lämnade Anton Lundmark Timrå och skrev på ett NHL-kontrakt med Florida Panthers. Det blev däremot bara nio matcher i AHL med farmarlaget Charlotte Checkers innan han bröt sitt NHL-avtal för att vända hem till Sverige igen.

Lundmark skrev på ett nytt avtal med Timrå och har sedan spelat åtta matcher sedan återkomsten. I lördagens hemmamatch mot Färjestad kom även första målet i comebacken för 24-åringen. Han såg till att utöka Timrås ledning till 5-2 i slutet av andra perioden.

Anton Lundmark känslosam: ”Blir berörd när jag ser bilderna”

Efteråt var Lundmark tagen och känslorna svallade för Timrå-forwarden. TV-bilderna fångade när Anton Lundmark bröt ihop i tårar i spelarbåset efter målet. I pausen berättade sedan Lundmark om känslorna efter att ha gjort sitt första mål tillbaka i Timrå.

– Det betyder jättemycket för mig. Det blev känslosamt efteråt. Det är jätteroligt att få trycka dit den. Hockey betyder mycket, det berör på alla sätt. Jag blir nästan berörd när jag ser de där bilderna. Det är kul, säger Anton Lundmark med skakig röst till TV4.

Lundmark tröstades också av Timrås lagkapten Anton Lander i båset.

– Jag kan inte beskriva med ord hur mycket han betyder… Det räcker så, säger Lundmark med gråten i halsen när han får se bilderna.

Matchen pågår!

Source: Anton Lundmark @ Elite Prospects