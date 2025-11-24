”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens nionde ”Veckans lag” i SHL.

Både veteraner och juniorer.

Målvakten håller än.

Backen given efter målsuccén.

Han har gjort 13 poäng på sju matcher.

Glödhet inför JVM-uttagningen.

Supertalangen – en av SHL:s bästa spelare just nu.

Målvakt

Joel Lassinantti, Luleå

Jodå, Joel Lassinantti kan än. När Matteus Ward haft en tuffare höst än man hade väntat sig har Lassinantti studsat tillbaka – åtminstone statistiskt – och visat att han fortfarande är att räkna med.

Lassinantti stod båda veckans matcher och hjälpte Luleå till sex blytunga poäng mot ”bottenkonkurrenterna” Örebro och HV71. Han hjälpte laget genom att bara släppa in ett mål, och rädda 40 av 41 skott under veckans två matcher bakom ett Luleåförsvar som såg ut som vi vant oss vid att att Luleåförsvar sett ut genom åren.

Det var en hård konkurrens om målvaktsplatserna denna vecka, men jag väljer Lassinantti eftersom han hade den överlägset bästa räddningsprocenten av målvakterna som stod två matcher.

Backar

Axel Andersson, Brynäs

Axel Andersson hade en match han aldrig lär glömma, när Brynäs besegrade Timrå med 8-5 i torsdags. Backen gjorde tre drömmål och fyllde på med en assist i målfesten. Tre mål var också vad han gjorde på hela förra säsongen, och den här säsongen hade han gjort två mål inför torsdagens match.

Andersson har haft några händelserika veckor, med kontraktsförlängning, landslagdebut, en olycksalig skada – och den här galna hattrickmatchen.

Erik Gustafsson, Luleå

Luleå tog två otroligt viktiga segrar i veckan, och släppte som sagt bara in ett mål. Erik Gustafsson drog som vanligt ett jättelass. Han spelade drygt 23 minuter i ena matchen, drygt 21 minuter i andra matchen, var inne på tre mål framåt och inte ett enda mål bakåt. Dessutom noterade han två assistpoäng.

Gustafsson är inte lika bra som när han var som bäst för några år sedan, men den snart 37-årige backen har minst sagt åldrats bra och håller alltjämt hög, hög SHL-klass.

Forwards

Anton Rödin, Brynäs (2)

Anton Rödin har varit lite in och ut ur Brynäs lag de senaste veckorna, på grund av ett par mindre skador. Men när han väl spelat går det att argumentera för att han varit Brynäs bästa spelare. Han har gjort 13 poäng på sina sju senaste matcher i SHL – imponerande.

Veckan som gick gjorde han 1+4 i målkalaset mot Timrå och avgjorde sedan matchen mot Rögle i förlängningen. Rödin, som fyllde 35 år i fredags, har precis som Erik Gustafsson åldrats bättre än man hade kunnat ana.

Rödin är faktiskt den blott andra forwarden som kommer med i veckans lag mer än en gång. Oscar Lindberg är förstås den andra – och han har redan varit med fyra (!) gånger.

Jack Berglund, Färjestad

Inför veckans matcher hade Juniorkronornas hörnsten inte gjort en enda poäng i SHL den här säsongen. Nu har han gjort fem. Plötsligt lossnade allt för Berglund.

Jack Berglund gjorde 1+2 i torsdags storseger mot HV71 och följde upp det genom att göra 2+0 i lördagens seger mot Djurgården. Och plötsligt står Berglund på fem poäng i SHL den här säsongen.

Håller Färjestadstalangen i den här formen en månad till kommer det bli ett roligt JVM för Sverige. För han är ju inte direkt den enda junioren som levererar just nu…

Ivar Stenberg, Frölunda

Ja, på tal om juniorer – ingen junior är hetare än Frölundas Ivar Stenberg. Att han skulle vara bra i SHL den här säsongen, det förstod vi efter att ha sett honom i vårens slutspel. Men att han skulle vara så här bra tror jag absolut ingen hade kunnat ana. Men faktum är ju att Ivar Stenberg håller toppklass.

07:an har gjort otroliga 20 poäng på 21 matcher och förra veckan blev det en poäng i 3-0-segern mot Malmö och fyra poäng (1+3) i 5-2-segern mot Leksand.

Wow, säger jag bara.

