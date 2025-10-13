Veckans lag #4: ”Dubblade sin målskörd i karriären”

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens fjärde ”Veckans lag” i SHL.

Målvakt

Strauss Mann, Skellefteå

Det händer något när Strauss Mann tar på sig Skellefteåtröjan. Då blir han nästan som en helt annan målvakt. Förutom det totala haveriet i matchen mot Leksand tidigare under säsongen har Mann återigen varit en målvakt som hållit hög SHL-klass. Precis som senast han var uppe i Västerbotten. Ni vet, när han var så bra att han spelade till sig ett NHL-kontrakt.

Mann startade två matcher under veckan och vann båda. Han höll dessutom nollan mot Brynäs i torsdags (även om han inte behövde göra speciellt många avancerade räddningar där). Därför tar Mann plats i Veckans Lag för första gången den här säsongen, även fast hans räddningsprocent i segern mot HV ser allt annat än imponerande ut.

Men det var faktiskt få målvakter som ens stod två matcher den här veckan.

Bubblare: Jesper Myrenberg

Backar

Henrik Tömmernes, Frölunda

Det har inte skrivits speciellt många rader om Henrik Tömmernes den här säsongen – men han är sitt vanliga otroligt vassa jag ändå. Håller han sitt nuvarande poängsnitt säsongen ut kommer han landa på 42 poäng – och det är det faktiskt långt ifrån omöjligt att han lyckas med.

Men Tömmernes gör numera så mycket annat än poäng också. Det är i mångt och mycket backparet med honom och Dominik Egli som driver Frölundas anfallsspel och det är klart han förtjänar mer uppmärksamhet än han får.

I veckan gjorde det backparet sju poäng på två matcher. Tömmernes levererade 2+1 för segermaskinen Frölunda.

Frans Haara, Skellefteå

Inför den här veckan hade Frans Haara gjort två mål på 60 SHL-matcher. Sen blev han match-hjälte mot Brynäs där han gjorde matchens enda mål. Och sen följde han upp det genom att göra 1+1 i storsegern mot HV71. Nu har han helt plötsligt dubblat sin målskörd i SHL. Dessutom gick han från fem poäng i SHL-karriären till att nu stå på åtta. Och dessutom var detta hans tre första poäng för säsongen.

Frans Haara är inte en poängspelare, med andra ord. Men han gör det bra i en defensiv roll i ett Skellefteå som verkligen fått upp ångan efter en ganska darrig start på säsongen där man blandade och gav väldigt mycket. Och kanske, kanske har man nu fått se en till back verkligen slå igenom på SHL-nivå.

Bubblare: Dominik Egli

Forwards

Robin Kovács, Linköping

Jag fick på nära håll se Robin Kovács briljans i torsdags, då han gjorde 2+2 i Linköpings enormt viktiga bortaseger mot Brynäs. Kovács har nu gjort sju poäng på de tre senaste matcherna och där den som verkligen driver Linköpings offensiv. Något han kommer behöva fortsätta göra om Nick Shore, Remi Elie och Jakub Vrána är borta ytterligare en period.

Jag intervjuade Kovács efter matchen och han var då tydlig med att han fått ett större ansvar den här säsongen. Både rent ledarmässigt och rent defensivt. Och det är säkert bra. Men det är när han släpps fri i offensiv zon han är som allra bäst. Och det fick han verkligen visa den gångna veckan.

Eskild Bakke Olsen, Linköping

Eskild Bakke Olsen är den center som spelar intill Kovács. Jag har gillat honom ända sedan han kom till BIK Karlskoga och är verkligen inte förvånad över att han kunnat gå in och leverera även i SHL per omgående. Det var otroligt smart av LHC att plocka upp honom redan efter hans första år i HockeyAllsvenskan, och sen låna ut honom en säsong innan man plockade in honom i laget.

Efter att bara ha gjort två poäng på nio matcher (men ändå spelat ganska bra) lossnade det rejält under veckan som gick, med fem poäng på två matcher. I målfesten mot Brynäs gjorde norrmannen 1+3. Han dominerade helt enkelt matchen tillsammans med Kovács.

Isac Hedqvist, Luleå

Det har nog funnits de som oroat sig för att spelet och genombrottet från i våras var en engångsgrej. Isac Hedqvist inledde den här säsongen med 1+2 i premiären, men gick sedan poänglös fram till den senaste veckan. Då lossnade det plötsligt för Luleås forward, som gjorde mål i segern mot HV71 och två mål i segern mot Växjö. Han var en stor anledning till varför mästarna nu kanske, kanske, kanske kan ta farväl av SHL:s bottenskikt en gång för alla den här säsongen.

För att understryka hur höga förväntningar vi har på Hedqvist den här säsongen har han nu alltså gjort lika många mål som han gjorde på hela grundserien förra året. Och då tycker man ändå att han haft en halvtrög produktion den här hösten. Vi ska inte glömma att det här faktiskt är första säsongen som Hedqvist ens är helt given i Luleå från start.

Även fast han nu är en nyckelspelare.

