En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens nittonde ”Veckans lag” i SHL.

”Vad skulle de vara utan honom?”

Kan göra en ny 40-poängssäsong.

Den sista guld-pusselbiten?

Tillbaka i form efter sjukdomen.

17-åringen bär Djurgården.

Har gjort mål i tre raka matcher.

Magnus Hellberg.

Foto: Bildbyrån.

Målvakt

Magnus Hellberg, Djurgården

Magnus Hellberg börjar allt mer segla upp som den kanske hetaste MVP-kandidaten i SHL. Vad skulle Djurgården vara utan honom? Var skulle de ligga i tabellen? De hade garanterat inte varit ett slutspelslag i alla fall, om man säger så.

Hellberg var en av tre målvakter som vann båda sina matcher den gångna veckan. Veteranen gjorde dessutom 53 räddningar och släppte in två mål på 125 minuters speltid. Det var helt enkelt ännu en imponerande vecka av storstjärnan.

Backar

Oskari Laaksonen, Luleå

Luleå fortsätter gå som tåget. I veckan besegrades både Luleå och Frölunda och man har gett sig själva goda chanser att knipa den där åtråvärda topp sex-platsen.

En som hade en stark vecka i segermaskinen var Oskari Laaksonen. Återvändaren gjorde mål i båda matcherna, adderade en assist, och var totalt inne på fyra mål framåt och bara ett bakåt. Kanske var Laaksonens återkomst den sista pusselbiten Luleå behövde för att åter bli en guldutmanare.

Johannes Kinnvall, Brynäs (3)

Brynäs fick knappt ihop fullt lag i veckans matcher. Mot Leksand hade de förvisso fem hela backar, men då försvann Axel Andersson. Mot Färjestad spelade Brynäs med fyra egna backar, en inlånad breddback från Almtuna samt centern Tyler Vesel. Under dessa tuffa förutsättningar släppte Brynäs in ett enda mål på veckans två matcher – och gjorde nio framåt.

Kinnvall själv hade 1+4 och spelade över 25 minuter per match. Ett välkommet formbesked för backen som dessförinnan hade haft en offensiv svacka. Nu trendar han åter mot 40 poäng, och skulle då bli den andra backen i historien att nå den milstolpen för andra gången.

Forwards

Lucas Pettersson, Brynäs

En annan Brynässpelare som imponerade efter en tuff period var Lucas Pettersson. JVM-guldmedaljören hade inte gjort poäng i SHL sedan november fram till torsdagens match mot Leksand, då han gjorde tre läckra förstaassist. Han hade sen också en assistpoäng i storsegern mot Färjestad, och bjöd på en läcker tunnel på Marian Studenic.

Lucas Pettersson har hittat formen igen, efter den sjukdom som höll honom borta från spel ett par veckor efter JVM-guldet.

Viggo Björck, Djurgården

Vi ska väl inte fortsätta tjata om hans ålder i all evighet, men det är anmärkningsvärt att en 17-åring kliver in i några andra stjärnors frånvaro och tar ett helt galet ansvar. Han är på isen hela tiden och bidrar överallt. Han gör poäng, spelar boxplay, tar viktiga tekningar… Han har spelat sig till ett jätteförtroende.

Mot Färjestad spelade Björck nästan 24 minuter. Mot Linköping spelade han drygt 20. Det blev sammanlagt ett mål i dessa matcher.

Djurgården vann båda matcherna och behöver nog bara vinna en match till för att säkra SHL-spel även till hösten.

Markus Nurmi, Luleå

Markus Nurmi har gjort mål i tre raka matcher. Den gångna veckan satte han tre på två kassar, för formstarka Luleå. Lite i skymundan gör Nurmi en offensivt mycket stark säsong, med 15 gjorda mål.

Nurmi var på isen vid fem mål framåt under veckans två matcher. Det var han bäst med, tillsammans med Anton Levtchi.

