Veckans lag #14: ”Goda chanser att slå poängrekordet”

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens fjortonde ”Veckans lag” i SHL.

Firade nytt kontrakt med en nolla.

På väg mot alla tiders rekord.

Kommer med för tredje gången.

Nyförvärvet snittar en poäng per match.

Gör poäng hela tiden.

Centrar en av ligans bästa kedjor.

Jonathan Pudas. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Målvakt

Marek Langhamer, Malmö

I veckan skrev Marek Langhamer på ett nytt tvåårskontrakt med Malmö. Sen visade han varför, genom att hålla nollan i storsegern mot Linköping. Det var tjeckens andra nolla för säsongen, och båda har kommit mot just LHC.

Dessutom stoppade Langhamer 22 av 24 skott när segermaskinen Malmö också besegrade HV71 i tisdags. En typiskt bra vecka på jobbet, helt enkelt.

Malmö har ligans kanske bästa målvaktsspel just nu.

Source: Marek Langhamer @ Elite Prospects

Backar

Jonathan Pudas, Skellefteå (2)

Jonathan Pudas är kanske SHL:s bästa spelare just nu. Han gör nästan allting rätt där ute. Dessutom vräker han in viktiga mål och poäng. Han stängde tisdagens match mot Brynäs med ett mål i tom kasse, och följde upp det med en fullständigt dominants insats i lördagens match mot Färjestad. Då gjorde Pudas 2+2.

Nu står Skellefteås superback på otroliga 35 poäng på 32 matcher, och kommer inom kort nå 40 poäng för fjärde gången de fem senaste säsongerna. Han har dessutom goda chanser att slå David Petraseks poängrekord för backar. Dessutom har han bara 18 poäng upp till Per Gustafsson, som just nu ligger tvåa när det gäller poäng för en back genom alla tider i SHL. Sen är det bara Magnus Johansson kvar att passera.

Source: Jonathan Pudas @ Elite Prospects

Robin Salo, Malmö (3)

Robin Salo fortsätter vara fruktansvärt bra för Malmö. Succélaget hade inte direkt legat femma i SHL om det inte vore för den här superbacken, om man säger så.

Salo spelar otroligt mycket och bidrar både offensivt och defensivt. Veckan som gick gjorde han 0+3 på två matcher, och han är nu bara två poäng ifrån förra säsongens poängskörd i Malmö. Han blir nu dessutom den första backen att komma med veckans lag tre gånger.

Vilken säsong han gör!

Source: Robin Salo @ Elite Prospects

Forwards

Oula Palve, Djurgården

Oula Palve har fått en del kritik sedan flytten till Djurgården, men när laget nu tappat tre forwards till JVM har Palve verkligen klivit fram som en offensiv faktor för nykomlingen.

Palve har gjort åtta poäng på åtta matcher i DIF-tröjan och gjorde 2+3 på veckans två matcher. Han räddade poäng för Djurgården mot Timrå genom att först notera en assist på Philip Holms reducering, och sen själv sätta 2-2-målet innan Charles Hudon avgjorde i förlängningen.

Source: Oula Palve @ Elite Prospects

Janne Kuokkanen, Malmö (2)

Här kommer en tredje finsk spelare i följd. Janne Kuokkanen är helt enkelt för bra för att inte ha med i Veckans lag. 27-åringen ligger bakom det mesta i Malmös offensiv, och sett över hela säsongen ligger han strax över en poäng per match.

Förra veckan gjorde han 0+1 i segern mot HV71, och fyllde sen på med två mål i storsegern mot Linköping. Kuokkanen har därmed gjort poäng i elva av sina tolv senaste matcher i SHL.

Source: Janne Kuokkanen @ Elite Prospects

Fredrik Olofsson, Rögle

Fredrik Olofsson gjorde förra veckan 2+2 på två matcher, han var inne på fem mål framåt och bara ett bakåt. Trots att han spelade runt 21 minuter per match.

Olofsson hade assistpoäng på båda målen i förlusten mot Växjö, och gjorde sen två mål när Rögle vände underläge till seger i helgens match mot Örebro. Olofsson fortsätter vara en av ligans bästa centrar, och bildar en glödhet kedja med Felix Nilsson och Lubos Horky.

Source: Fredrik Olofsson @ Elite Prospects