Växjös segerrad fortsätter efter 3–0 mot Leksand

Växjö vann med 3–0 mot Leksand

Växjös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Petter Granberg matchvinnare för Växjö

Växjö och Leksand möttes på torsdagen i Vida Arena. Växjö hade tre vinster i rad i SHL inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 3–0 (1–0, 0–0, 2–0).

Skellefteå AIK nästa för Växjö

Petter Granberg gav Växjö ledningen efter 15.24 framspelad av Felix Robert och Dylan Mclaughlin.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden gjorde Växjö 2–0 efter 7.21 genom Dennis Rasmussen framspelad av Lucas Elvenes och Joel Persson. Och med bara 23 sekunder kvar satte Hugo Gustafsson avgörande 3–0 på pass av Petter Granberg och Ludvig Persson.

Det här betyder att Växjö är kvar på andra plats och Leksand stannar på nionde plats, i tabellen. Leksand var tvåa i tabellen för 14 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

I nästa match, lördag 4 oktober möter Växjö Skellefteå AIK hemma i Vida Arena 18.00 medan Leksand spelar borta mot Frölunda 15.15.

Växjö–Leksand 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (15.24) Petter Granberg (Felix Robert, Dylan Mclaughlin).

Tredje perioden: 2–0 (47.21) Dennis Rasmussen (Lucas Elvenes, Joel Persson), 3–0 (59.37) Hugo Gustafsson (Petter Granberg, Ludvig Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Leksand: 1-0-4

Nästa match:

Växjö: Skellefteå AIK, hemma, 4 oktober

Leksand: Frölunda HC, borta, 4 oktober