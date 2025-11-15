Häpnar – efter målvaktens assist: ”Höstens pass”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Växjös målvakt Adam Åhman hamnade i fokus under lördagsmötet med Rögle, men inte bara för sina räddningar.

– Det är en sådan klassmålvakt. Han kan allt, tänkte jag säga, säger målskytten Ville Svensson i TV4 under 3–2-segern.

Adam Åhmans pass till Ville Svensson. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

”Där har vi höstens passning, höstens assist”, utbrister Lasse Granqvist när TV4:s studiosändning kommer till mötet mellan Växjö och Rögle.

I den andra perioden, när hemmalaget klev ifrån till 2–1, var det nämligen målvakten (!) Adam Åhman som stod för framspelningen.

Den 26-årige burväktaren hade fått pucken till sig framför det egna målet och sedan skickat den stenhårt i plexiglaset. Passningen gick sedan hela vägen upp till Ville Svensson som plötsligt hade ett friläge mot Rögles Arvid Holm. En dragning senare hade Svensson gjort sitt första mål för säsongen, och Åhman blivit kreativ framspelare.

– Det är en sådan klassmålvakt. Han är fantastisk den killen. Han kan allt, tänkte jag säga. Slå passningar, rädda… han har gjort några räddningar i den här perioden som räddat oss. All kredd till honom. Han är en fantastisk kille så jag unnar honom all framgång han får, säger Svensson i TV4 när han sedan får prata om Åhmans pass.

Piken från Lundqvist: ”Dina gick till icing”

När TV4:s studio sedan får se bilderna rulla på Åhmans passning spelar Almen Bibic först ner det hela.

– Den är bra. Jag vet inte om den är med uppsåt, men fin dragning av Ville Svensson, säger han och fortsätter:

– Det är aldrig fel att dra den sarg ut. Det är det.

Joel Lundqvist är snabb med att kontra.

– Dina gick till icing, pikar experten sin kollega.

Växjö vann sedan matchen efter att Brian Cooper avgjort med 0.2 sekunder kvar. Läs mer HÄR.