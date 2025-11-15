”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rögles huvudtränare, Dan Tangnes, var inte glad efter lördagens 2–3-förlust i Växjö. Målet, som avgjorde, kom nämligen efter en lång videogranskning där man kom fram till att 0.2 sekunder återstod.

– Om du får en vild gissning, Åke. Vad skulle du gissa på då? säger han i TV4.

Dan Tangnes intervjuas i TV4. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Det blev en frostig stämning när Rögles Dan Tangnes mötte TV4 direkt efter lördagens slutsignal. Kort dessförinnan hade nämligen huvudtränaren fått se hur hans lag förlorat med 2–3 efter att Växjö gjort mål med 0.2 sekunder kvar att spela. Något domarna kom fram till efter en längre videogranskning.

– Det är som man förtjänar att känna efter att ha förlorat matchen med 0.2 sekunder kvar, säger Tangnes i sändningen.

– Om du får en vild gissning, Åke. Vad skulle du gissa på då? fortsätter när han får en ny fråga om sina känslor.

TV4:s Åke Unge: Att du är jävligt förbannad?

– Ja, det kan vara bra gissat.

Sågningen: ”Vi gör ett bedrövligt byte”

Daniel Zaar hade fått in 2–2-pucken för Rögle i den 47:e minuten, men till slut blev Brian Cooper hjälte för Växjö med det där sena målet.

– Arbetsinsatsen var det inget fel på. Jag tycker att det var skärpan i passningsspelet, skärpan i avslut, säger Tangnes om förlusten och fortsätter.

– Vi borde ta ett större ansvar över att vilja göra skillnad på isen. Jag tycker att vi gör ett bedrövligt byte som vi släpper in 1–2 på när vi har väldigt bra tryck i andra perioden. Så, sett över tre perioder, gör vi ganska mycket som är okej, men vi gör ingen bra insats.

