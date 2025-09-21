Duon petades av Växjö: ”Healthy scratch”

Trots tre assist i SHL-premiären petades Elias Rosén av Växjö.

Nu bekräftar klubben att även Otto Koivula och Zach Giuttari hamnat utanför på samma sätt.

– Det var healthy scratch, säger assisterande tränare, Fredrik Hellgren, till Smålandsposten.

Otto Koivula och Zach Giuttari. Foto: Bildbyrån (montage).

Att Eemeli Suomi inte kom til spel för Växjö under lördagen var ingen överraskning. Den finske forwarden tvingades kliva av tidigare i veckan, i mötet med Timrå, och landade då endast på 55 sekunders spel.



Desto mer förvånande var det faktum att både Otto Koivula och Zach Giuttari saknades mot Djurgården.



Efter 4–0-segern mot stockholmslaget bekräftar nu Växjös assisterande tränare, Fredrik Hellgren, att duon hamnade utanför laget på grund av konkurrenssituationen.



– Det var healthy scratch, säger han till Smålandsposten, där han även ger sin syn på matchen.

– Jag tycker att vi spelar en bra hockeymatch utan puck. Vi gör det helt okej med puck. Djurgården skapar ett par lägen i första, har en tom kassen där de har missflyt i att skjuta den på den sidan. Det var tur för oss. De har några lägen till som jag tycker är onödigt att vi släpper till men så är hockey.

– I andra tar vi klantiga beslut med puck. Vi spelar inte vår DNA-hockey. I den perioden gör vi två mål men det är väl lite missvisande på det stora hela. I tredje spelar vi bättre och avslutar på ett bra sätt.

Utanför laget efter minskande speltiden

Tidigare under serieinledningen var det Elias Rosén som omgärdades av liknande rubriker. Detta trots att han stått för hela tre assist i premiären mot Brynäs.



Otto Koivula stod även han för en fin premiär med ett mål och en assist. Förra säsongen, finske forwardens första i Växjö, blev det 15 poäng på 30 grundseriematcher. I Zach Giuttaris fall är det fortsatt en väntan på den första poängen för säsongen.



Den 29-årige backen spelade hela 22.54 minuter i premiären, men klev sedan ner till 16.10 mot HV71 och 10.26 mot Timrå. Detta är hans tredje säsong i klubben.

Source: Zach Giuttari @ Elite Prospects