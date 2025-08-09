Levererade i debuten: ”Hittagen för att göra poäng”

Växjö nollade Linköping med 4–0 i gårdagens försäsongspremiär.

Då levererade nyförvärven Eemeli Suomi och Kalle Kratz varsitt mål.

– Det är både viktigt och roligt för dem, säger assisterande tränaren Joakim Fagervall till Smålandsposten.

Växjö besegrade Linköping i försäsongspremiären.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån (Arkiv)

Växjö kunde vinna fredagskvällens försäsongspremiär mot Linköping med 4–0. Redan i matchens upptakt presenterade sig nyförvärven Eemeli Suomi och Kalle Kratz för sin nya hemmapublik, då Suomi gav Växjö en 1–0-ledning i powerplay efter två och en halv minut innan Kratz utökade hemmalagets ledning till 4–0 innan det hade gått fyra minuter av perioden.

– Det är både viktigt och roligt för dem. Man kan alltid säga ”hur kan det vara viktigt första träningsmatchen?” men jag tycker det. Man är liksom hittagen för att göra poäng och det är klart att det underlättar, säger Växjös assisterande tränare Joakim Fagervall till Smålndsposten.

”Syntes att Växjö ligger längre fram”

Mellan stolparna fick nyförvärvet Ludvig Persson hålla tätt efter att ha delat matchen med kollegan Adam Åhman. Persson fick en tämligen lugn debutmatch i Växjö-målet, då han bara behövde rädda sju skott för att säkra sin nolla. Totalt avlossade ett decimerat Linköping 16 skott på mål i matchen.

Linköping kom till spel utan Theodor Lennström, Fredrik Karlström, Oscar Fantenberg, Nick Shore, Remi Elie, Erik Norén och Eskild Bakke Olsen. Inte heller stjärnvärvningen Jakub Vrána fanns med i Linköpings lag.

– Det syntes att Växjö ligger längre fram än vi just nu. Förra året hade vi en bra start mot Färjestad, men i längden betyder det ingenting. Vi har absolut att jobba på. Sen har vi haft en tuff, tuff träningsvecka. Tuffare än vanligt. Det syntes att vi blev trötta och spelade med huvudet under armen ibland, säger LHC-centern Markus Ljungh till Corren.

Linköping fortsätter sitt försäsongsmatchande med en bortamatch mot Örebro på torsdag, medan Växjö ställs mot Malmö i Landskrona på tisdag.

Växjö Lakers – Linköping HC 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

Växjö: Eemeli Suomi, Kalle Kratz, Joel Persson, Dylan McLaughlin.

Linköping: –