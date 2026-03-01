Stängs av: ”Fanns ingen avsikt att träffa där”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestads Jack Berglund tog sig in under skinnet på Karl Henriksson. Nu stängs Växjö-centern av efter matchstraffet.

– Slaget är inte speciellt hårt och trots den olyckliga träffen uppfattar jag inte Berglund som att det gör speciellt ont, säger han i sitt försvar.

Karl Henriksson stängs av efter slaget på Jack Berglund. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var under lördagens 1–7-överkörning som Växjös Karl Henriksson till slut fick nog.

Strax efter att 1–4 trillat in, började Färjestads Jack Berglund irritera vid tekningen, och inom kort flög Henrikssons klubba upp mellan benen på JVM-hjälten. Domaren höjde armen för en femma och ett matchstraff slogs inom kort fast.

– Rakt upp i klockspelet. Henriksson blir irriterad på Berglund som är där med klubban, och tar i, vårdslöst. Rakt upp i kulorna, sade TV4:s expert Petter Rönnqvist i sändningen.

Nu meddelar disciplinärenden, via SHL, att Växjö-spelaren stängs av i två matcher för tilltaget.

”Nämnden finner det utrett att Karl Henriksson gjort sig skyldig till Slashing. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher”, skriver man under söndagsförmiddagen.

Svaret: ”Fanns ingen avsikt att träffa där”

”Skaderisk” och ”slashing mellan benen på motståndaren” nämns som nyckelfaktorer.

I sitt försvar uppger Henriksson att det inte var meningen att träffa Berglund mellan benen, och att det inte var tillräckligt hårt för att det skulle vara en skaderisk.

– Vi ställer upp för tekning i mittcirkeln efter mål, Jack Berglund slashar mig två gånger innan pucken släpps. Jag slår tillbaka men tittar inte på honom när jag gör det så klubban träffar olyckligt. Mitt skaft tar i hans skrev. Det var inte min avsikt. Ville bara ”slå tillbaka”. Fanns ingen avsikt att träffa där jag träffade, tvärt om. Ville slå på benskydd eller liknande. Slaget är inte speciellt hårt och trots den olyckliga träffen uppfattar jag inte Berglund som att det gör speciellt ont, det är definitivt ingen risk att han skall bli skadad.

– Jag skall självklart få en utvisning men detta bör enligt min mening inte rendera i en avstängning. Ett ”honest mistake” med rätt låg risk för skada i en situation som händer varenda match och där jag dessutom inte var den som initierade det hela.

Se situationen HÄR.

