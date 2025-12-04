Växjö avgjorde i sista perioden och vann mot Luleå

Växjö vann borta mot Luleå i SHL med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Växjö avgjorde i sista perioden.

Luleå–Växjö – mål för mål

Lucas Elvenes gav gästande Växjö ledningen efter 16 minuter framspelad av Dennis Rasmussen och Eemeli Suomi.

Efter 19.06 i andra perioden nätade Linus Omark framspelad av Pontus Andreasson och Markus Nurmi och kvitterade för Luleå.

Växjö startade tredje perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Eemeli Suomi och Felix Robert. Luleå gjorde 2–3 genom Isac Hedqvist efter 17.15 men kom aldrig närmare.

Det här var Luleås sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Växjös fjärde uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Luleå på elfte plats och Växjö på fjärde plats.

Lördag 6 december möter Luleå Färjestad hemma 18.00 och Växjö möter Skellefteå AIK borta 15.15.

Luleå–Växjö 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (16.44) Lucas Elvenes (Dennis Rasmussen, Eemeli Suomi).

Andra perioden: 1–1 (39.06) Linus Omark (Pontus Andreasson, Markus Nurmi).

Tredje perioden: 1–2 (51.55) Eemeli Suomi (Joel Persson, Lucas Elvenes), 1–3 (56.29) Felix Robert, 2–3 (57.15) Isac Hedqvist (Filip Eriksson, Mathias Bromé).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 2-1-2

Växjö: 3-2-0

Nästa match:

Luleå: Färjestads BK, hemma, 6 december

Växjö: Skellefteå AIK, borta, 6 december