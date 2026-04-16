Värvningsbomben: Wallmark till Björklöven

Här är Silly Seasons största knall hittills. Lucas Wallmark är – enligt Expressen – klar för Björklöven. Oavsett division.

Lucas Wallmark har IF Björklöven som moderklubb men lämnade redan 2010, som 15-åring, för spel i Skellefteå. Sedan dess har han också spelat för Luleå, men framför allt gjort mängder av år utomlands. 2016 lämnade han för NHL-spel, och efter att också ha hunnit spela i Ryssland och Schweiz vänder Wallmark nu hem igen.

Och han sluter cirkeln genom att återvända till moderklubben Björklöven. Det skriver Expressen. Avtalet ska gälla även om Björklöven inte går upp i SHL.

– Det är självklart intressant, men ingenting är klart, säger sportchefen Per Kenttä till tidningen.

Under säsongen har han noterats för 21 poäng på 31 matcher, samt ytterligare sex poäng på tolv slutspelsmatcher för Fribourg-Gottéron som är i final.

Wallmark har också mängder av landskamper på meritlistan, och 2022 sköt han fem mål på sex matcher i OS. Något som gjorde att han tog plats i turneringens All Star-lag.

Björklöven leder den allsvenska finalserien mot BIK Karlskoga med 1-0 i matcher och är tre segrar ifrån en återkomst i högstadivisionen.

