Luleå värvar 15-åringar från Tjeckien: ”Väldigt bra”

David Skorepa och David Skokan. Så heter två av Tjeckiens mest lovande talanger födda 2011 – båda klara för Luleå.

– Jag kan se dem göra en resa som påminner om den Dans Locmelis och Sandis Vilmanis har gjort, säger klubbens William Karlsson till NSD.

David Skorepa och David Skokan är klara för Luleå. Foto: Bildbyrån och Instagram (effortsportsagency).

Under den gångna säsongen fick fyra spelare födda 2011 chansen med ett år äldre i Tjeckiens U16-landslag. Nu är två av dessa klara för Luleå.

Det handlar om David Skorepa och David Skokan, båda från Mladá Boleslav.

15-åringarna ska vara några av Tjeckiens mest lovande i kullen, och har, enligt NSD, själva initierat flytten genom sin agent.

– Killarna var väldigt angelägna om att komma till oss, säger Luleås vice juniorsportchef William Karlsson till tidningen och fortsätter om varför SHL-klubben valt att satsa på duon.

– Tror vi inte att de kan tillföra något extra och har ett behov av spelare tar vi hellre någon från länet.

Så bra är Skorepa och Skokan: ”Väldigt bra”

Luleå bjöds ner till Mlada Boleslav för att besöka spelarna och deras familjer. Därefter blev det hela klart.

– Väldigt bra, för sin ålder. När Tjeckien mötte Sveriges landslag för spelare födda 2010 gjorde David Skorepa ett av målen. Han är en offensivt lagd forward med bra skott och arbetsmoral som är duktig på att hitta öppna ytor medan David Skokan är en tvåvägsback som har ett bra skott och fysiskt element i sitt spel. Jag kan se dem göra en resa som påminner om den Dans Locmelis och Sandis Vilmanis har gjort och de kommer också att få börja i vårt J16-lag. Fast de kommer inte att få några fördelar, utan tävla på samma villkor som alla andra, säger William Karlsson.

Den nu 22-årige Dans Locmelis har blivit en OS-spelare för Lettland efter sin tid i Luleå, och spelar just nu i AHL. Jämngamle Sandis Vilmanis detsamma, men han debuterade även i NHL under 2025/26.

