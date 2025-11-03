Det har tidigare rapporterats om att Luleå jagar Kärpäts skyttekung Ben Tardif – och enligt uppgifter till NSD ska prickskytten vara riktigt sugen på en övergång till SHL-laget.

Ben Tardif. Foto: Skärmdump från Kärpäts Youtube-kanal.

Luleå fortsätter sin jakt på den 25-årige forwarden Ben Tardif.

Klubben förhandlar med Tardifs nuvarnade klubb Kärpät om en övergång, men parterna ska stå långt ifrån varandra. Kärpät ska tidigare ha varit villiga att släppa Tardif i utbyte mot Luleås Heikki Liedes – detta var dock inte Luleå intresserade av.

Huvudpersonen själv, Ben Tardif, ska dock vara väldigt benägen att ansluta till Luleå. Enligt uppgifter till NSD ska forwarden vara beredd att betala en del av övergångssumman ur egen ficka, genom att avsäga sig en del av sin lön.

– Jag har fått många samtal sedan det började skrivas om honom. Fast det är inget jag vill kommentera. Vårt fokus under uppehållet är att lösa de problem vi har haft i början av säsongen, säger Kärpäts sportchef Kimmo Kapanen till NSD.

Tardif har inlett säsongen starkt med 14 poäng (10+4) på de första 20 matcherna. Under sina år i Finland har han producerat 109 poäng (42+67) på 137 Liiga-matcher.

Source: Ben Tardif @ Elite Prospects