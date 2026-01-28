”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Flera SHL-klubbar har jagat för att värva Victor Ejdsell.

Enligt Expressen närmar sig stjärnan nu ett beslut – och ser ut att kunna återvända till Färjestad.

Victor Ejdsell uppges vara nära en återkomst till Färjestad BK. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Efter säsongen löper Victor Ejdsells kontrakt med SC Bern ut. Under stora delar av årets säsong har det gått spekulationer om att centern kommer att återvända till Sverige efter tiden i Bern.

Ejdsell har själv berättat att ”flera klubbar i Sverige” har hört av sig och försökt värva honom till nästa säsong. Förutom hans tidigare klubb Färjestad uppges både Frölunda och HV71 ha visat ett skarpt intresse för att locka till sig stjärnan.

Nu ser däremot Victor Ejdsell ut att snart vara på väg att fatta sitt beslut inför 2026/27.

Victor Ejdsell väljer bort SHL-konkurrenterna – för Färjestad

Expressen skriver under onsdagen att det är fyra olika SHL-klubbar som har hört av sig till Ejdsell och försökt värva honom inför nästa säsong. Tidningen skriver dock att ingen annan förening verkar ha lyckats locka värmlänningen bort från Färjestad. Enligt Expressen ska 30-åringen hela tiden haft Färjestad som sitt huvudspår inför nästa säsong. Nu ser han också ut att komma allt närmare en återkomst och det ska nu mycket till för att han inte ska dra på sig FBK-tröjan igen från och med nästa säsong.

Victor Ejdsell spelade i Färjestad som junior men lämnade för spel i HockeyAllsvenskan 2016. Där gjorde han dundersuccé i BIK Karlskoga och vann den allsvenska poängligan. Då valde Ejdsell sedan spel i FBK:s rival HV71 där han gjorde 20 mål i SHL säsongen 2017/18. Han flyttade sedan till Nordamerika och kom att spela sex NHL-matcher för Chicago Blackhawks. 2019 återvände sedan den storväxte centern till Sverige och skrev på för Färjestad.

Under fem säsonger var Ejdsell en nyckelspelare för Färjestad och han var bland annat lagets bäste målskytt i SM-slutspelet 2022 när FBK vann guld. Efter att ha gjort 20 mål och 41 poäng på 50 matcher säsongen 2023/24 lämnade Ejdsell dock för spel i schweiziska Bern. Där gjorde han 37 poäng på 50 matcher i fjol. Den här säsongen har det blivit 24 poäng på 31 matcher för Victor Ejdsell vilket gör att han leder interna poängligan i Bern. Men till nästa säsong verkar det alltså bli en hemflytt för stjärnan.

Source: Victor Ejdsell @ Elite Prospects