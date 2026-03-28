Uppgifter: Vänder hem till Färjestad – på långt kontrakt

Victor Ejdsell uppges vara klar för en återkomst till Färjestad. Enligt Expressen är parterna överens och ett längre kontrakt signerat.

Färjestad kommer att tappa David Tomasek efter säsongen. Samtidigt får värmlänningarna nu hem ett tungt nyförvärv. Enligt Expressen är Victor Ejdsell klar för en återkomst till klubben. Den stora centern var under flera säsonger en nyckelspelare innan han lämnade för Bern för två år sedan.

Där ser det nu inte ut att bli någon fortsättning. Utan istället ser det alltså ut att bli en återkomst till hemstaden Karlstad.

30-åringen har gjort 29 poäng på 37 matcher den här säsongen. I slutspelet blev det sedan även tre poäng på två matcher för Bern. Senast i SHL stod han för 41 poäng på 50 matcher och var en av SHL:s bästa tvåvägscentrar. Under karriären har det även blivit 21 matcher för Tre Kronor.

Victor Ejdsell spelade i Färjestad under junioråren och tog sedan vägen via Karlskoga till HV71 och sedermera Chicago Blackhawks. Det blev sex NHL-matcher på två säsonger innan han sedan lämnade Nordamerika för spel i Färjestad. Den sejouren blev femårig med ett SM-guld som resultat. Nu väntar alltså av allt att döma ett par säsonger till i Färjestad.