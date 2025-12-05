Uppgifter: Växjö-legendaren nobbade bud från HV71

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 får jaga vidare på offensiv förstärkning.

Växjö Lakers största genom tiderna, den numera pensionerade Robert Rosén, 38, har tackat nej.

De sensationella uppgifterna kommer Smålandsposten ut med på fredagen.

Växjö-legendaren tackade nej till HV71. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN / COP 144 / JO0304

HV71 försökte sig på en fräckis. Med tanke på de problem man har haft med offensiven och skador under säsongen, har man letat en center.

Men på fredagen avslöjar Smålandsposten att en av de aktuella var av de mer oväntade namnen. Den nu pensionerade forwarden Robert Rosén, 38. Den största spelaren i rivalen Växjö Lakers historia, gjorde comeback förra året och levererade 14 poäng på 21 matcher för ett Växjö som inte direkt gick som tåget.

Svaret: ”Jag har inga kommentarer”

Under hösten spelade han även en match för Alvesta, som tycks bli den sista i karriären.

För enligt Smålandsposten har han nu nobbat HV71.

– Jag har inga kommentarer, svarar Rosén för tidningen.

38-åringen är den bästa poängspelaren i Växjös historia med 525 poäng på 725 matcher i Lakers-tröjan.