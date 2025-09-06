Uppgifter: Återvänder till Skellefteå – efter skadekrisen

Linus Söderström väntas vara borta resten av året samtidigt som även Gustaf Lindvall är skadad. Nu rapporterar Sportbladet att Strauss Mann är klar för en återkomst till Skellefteå.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Målvaktskris med en vecka kvar till premiären. Skellefteå har inte haft någon lugn och ro inför säsongen då både Gustaf Lindvall och Linus Söderström varit skadade. Där den sistnämnda också väntas vara borta resten av året.

Det lämnar västerbottningarna med endast nyförvärvet Jani Lampinen, 22 år. Som backup har Anton Ringquist, född 2006, kallats in från J20-laget.

Därav har det inte varit någon hemlighet att Skellefteå letar efter en krislösning. Nu verkar de också ha hittat en sådan. Enligt Sportbladet kommer Strauss Mann att göra comeback i SHL-klubben. Målvakten spelade för Skellefteå säsongen 21/22 och var då framgångsrik. Det blev också OS- och VM-spel för USA under samma säsong.

Sedan dess har det blivit spel i AHL och ECHL innan 27-åringen förra säsongen gick till Tyskland.

Och nu ser det alltså ut som att det blir en återkomst till svensk hockey för Strauss Mann.

Source: Strauss Mann @ Elite Prospects