I november bekräftade Oscar Alsenfelt att han håller kontakt med Lassi Thomson. Nu uppger Expressen att det finns en stor chans att stjärnbacken gör comeback i Malmö.

Lassi Thomson i Malmö 2024/25. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån (Montage)

När Lassi Thomson lämnade Malmö för spel i NHL var i sista stund innan deadline för övergångar mellan ligorna.

– Beskedet är såklart tråkigt för oss, men vi önskar Lassi stort lycka till, var orden som sportchef Oscar Alsenfelt då yttrade när backen åkte över för att försöka slå sig in i Ottawa Senators.

Fem månader har nu passerat, utan att ett enda framträdande i NHL har kommit, när Expressen kommer med glädjande uppgifter för Malmö-fansen. Enligt tidningen finns det nu stora chanser att SHL-klubben får tillbaka Lassi Thomson – trots att det tidigare sett helt omöjligt ut. Detta efter positiva diskussioner med spelaren och hans agent.

– I nuläget är det inte jättetroligt. Men vi trodde inte heller att det var troligt att han skulle dra, sade Alsenfelt till Sydsvenskan tidigare i november när han bekräftade regelbunden kontakt med Thomson.

Enligt Expressen väntas ett beslut komma under de närmsta veckorna. I och med Malmö har ett gällande avtal med Thomson i Europa, behöver den delen inte lösas.

”Hans insatser har väl varit blandade i AHL”

Lassi Thomson gjorde succé i Malmö under förra säsongen och avslutade med totalt 17 mål och 29 poäng på 50 grundseriematcher. Med de siffrorna vann Thomson backarnas skytteliga i SHL. Efter succén fick 25-åringen även debutera i Finlands landslag, innan han åkte över till Nordamerika för att återigen få spela i NHL. Tidigare i sin karriär har Thomson spelat 18 NHL-matcher för Ottawa Senators.

Hittills under 2025/26 har Thomson stått för fem poäng på 19 matcher i AHL-laget Belleville Senators.

– Hans insatser har väl varit blandade i AHL. Vi har sett ett oändligt antal spelare som trott att de skulle få chansen i NHL, men inte har fått den. Vi har kontakt regelbundet, sade Alsenfelt till Sydsvenskan i den tidigare intervjun.



Source: Lassi Thomson @ Elite Prospects