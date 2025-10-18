Det var stökigt efter matchen mellan Brynäs och Leksand i torsdags. Enligt Falu-Kuriren misshandlades en Leksandssupporter.

Det blev stökigt efter matchen mellan Brynäs och Lekand.

Foto: Bildbyrån (collage)

Brynäs vann säsongens första GävleDala-möte mot Leksand i torsdags. Matchen slutade 3-2 sedan Oskar Lindblom avgjort för hemmalaget.

Matchen följdes dock av stök, rapporterar Falu-Kuriren. Lokaltidningen skriver att en Leksandssupporter blev misshandlad, började blöda och tvingades sy. En av bortalagets supporterbussar ska även ha blivit utsatt för skadegörelse då minst en ruta krossats.

Tidningen skriver att polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse och flera fall av misshandel.

– Det har blivit bråk efter matchen. Det handlar om lindriga skador, säger polisens presstalesperson Tobias Ahlén Svalbro.

Leksand och Brynäs möts igen den fjärde december, men då i Dalarna.







