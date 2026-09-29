Uppgifter: Konkurrenter jagar SHL-stjärnan

Karl Henriksson.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Karl Henrikssons framtid i Växjö är i skrivande stund oviss. Den Tre Kronor-meriterade forwarden har ett utgående avtal med SHL -klubben – och enligt Aftonbladets Hans Abrahamsson finns nu Henriksson på önskelistan hos ett par av SHL-konkurrenterna.

I podcasten "Abris & Sanny" avslöjar Abrahamsson att Frölunda verkar vara "väldigt, väldigt måna" om att plocka tillbaka Hermansson till klubben, där han spelade mellan 2017 och 2022 och SHL-debuterade säsongen 2018/19.

Frölunda och Rögle är intresserade av Karl Henriksson

Frölunda är emellertid inte den enda klubben som jagar Henriksson inför nästa säsong. Enligt Abrahamsson ska även Rögle vara intresserade av 25-årigens tjänster till nästa säsong.

– Sedan får vi se hur Växjö ställer sig och värderar Henriksson, men han blev väl inte mindre het efter sina två mål i premiären, säger Abrahamsson i podcasten.

Var nära att ta plats i VM

Centern blev tvåmålsskytt i Växjös 4–5-förlust mot Frölunda i premiären och står noterad för två poäng efter fyra matcher i SHL. Förra säsongen noterades han för 19 poäng (12+7) på 49 matcher och fick även chansen att debutera i Tre Kronor under våren, där det blev fyra poäng på sex matcher.

Henriksson var länge aktuell för en plats i den svenska VM-truppen i våras, men petades tillsammans med Liam Öhgren (Vancouver) och Sascha Boumedienne (Boston University) som sista spelare.