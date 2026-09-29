Här är alla lagkaptener i NHL 2026/27

Ett gäng nya kaptener - och ett gäng som är mångåriga kaptener. Foto: Bildbyrån.

Anaheim Ducks: Mikael Granlund

Efter att Radko Gudas lämnat för Florida har finske Mikael Grandlund utsetts till ny lagkapten. Detta trots att han bara gjort en säsong i Ducks-tröjan, och bara har kontrakt till 2028.

Boston Bruins: David Pastrnak

Frågan var inte "om" utan "när" David Pastrnak skulle utses till ny kapten. Svaret blev "i helgen". Han har haft ett "A" på bröstet de fem senaste säsongerna och blir Bostons första lagkapten sedan Brad Marchand lämnat klubben 2025.

Buffalo Sabres: Rasmus Dahlin

Rasmus Dahlin är en av fyra svenska kaptener. Han gör sin tredje säsong med ett "C" på bröstet. Buffalos superstjärna ledde förra säsongen klubben till deras första slutspel på 14 år och såg också till att laget vann sin första slutspelsrunda på närmare två decennier.

Calgary Flames: Mikael Backlund

Här kommer svensk nummer två. Mikael Backlund gör sin fjärde raka säsong som kapten för Calgary Flames, klubben han spelat för sedan 2009. Han kan den här säsongen passera självaste Jarome Iginla och bli den som gjort flest matcher i Flames historia.

Carolina Hurricanes: Jordan Staal

Storebror Eric var lagkapten för "Canes" 2009 till 2016. Nu gör lillebrorsan sin nionde säsong som kapten för samma klubb. I somras ledde den nu 38-årige centern klubben till deras andra Stanley Cup-titel.

Chicago Blackhawks: Connor Bedard

Det har varit en tidsfråga, och nu har Connor Bedard utsetts till ny kapten för Chicago. Han blir det redan till sin fjärde säsong i NHL. De senaste två åren har Nick Foligno varit kapten för Blackhawks. Men han tillhör sedan slutet av förra säsongen Minnesota Wild.

Colorado Avalanche: Gabriel Landeskog

Joe Sakic, Alex Ovetjkin, Sidney Crosby och Steve Yzerman. Där har ni hela listan över de som varit kaptener längre för sin klubb - i hela NHL:s historia. Gabriel Landeskog går in på sin 15:e säsong som kapten och är nu bara en enda säsong bakom Sakic som varit klubbens längst varande kapten någonsin.

Gabriel Landeskog.

Foto: Bildbyrån.

Columbus Blue Jackets: -

Efter fem säsonger med Boone Jenner som lagkapten saknar Blue Jackets nu en spelare med ett C på bröstet, eftersom Jenner sajnade med Washington i somras.

Dallas Stars: Jamie Benn

Jamie Benn är också en av de riktiga kaptensveteranerna. Han går in på sin 14:e (!) säsong som lagkapten och är med det delad sjua genom alla tider. Mycket talar dock för att kommande säsong blir veteranens sista i NHL.

Detroit Red Wings: -

Detroit har minst sagt haft det gott ställt på lagkaptensfronten genom åren. Steve Yzerman var lagkapten i 19 år, sen tog Nicklas Lidström över i sex år, Henrik Zetterberg var kapten lika länge som "Lidas" och därefter har Dylan Larkin också varit lagkapten i sex säsonger. Det har alltid varit självklart vem som ska vara kapten för Red Wings. Men efter sommarens kontrovers, där Larkin begärt en trejd, har han blivit av med "C:et". Och nu står Detroit utan kapten. Det troliga är att Moritz Seider kommer ta över, men i år lär man spela utan en formell kapten.

Edmonton Oilers: Connor McDavid

Connor McDavid går in på säsong elva som kapten i Edmonton och kommer också klättra högt upp på alla tiders kaptenslista om han blir klubben trogen resten av karriären. Men han har ju bara kontrakt till 2028 - så frågan är om det stannar vid tolv säsonger som Oilerskapten?

Florida Panthers: Aleksander Barkov

Florida utsåg Aleksander Barkov till kapten efter Derek MacKenzie 2018, och den finske supercentern gör nu sin nionde säsong i den här rollen. Två av de åtta tidigare åren har han fått lyfta Stanley Cup-pokalen.

Los Angeles Kings: Drew Doughty

Här går vi in i en helt ny era. Efter att Anze Kopitar tagit över som lagkapten efter Dustin Brown 2016 har nu den slovenske legendaren tackat för sig efter tio säsonger i rollen. Men LA Kings har det gott ställt här, och har utsett Drew Doughty till ny kapten. 36-åringen är ingen långsiktig lösning, men efter att ha gjort tio säsonger som assisterande kapten var det knappast ett svårt beslut att utse honom till Kopitars efterträdare.

Doughty får byta ut sitt A mot ett C.

Minnesota Wild: Jared Spurgeon

Ett av NHL:s bästa lag har också en av NHL:s mer anonyma lagkaptener. Men faktum är att Jared Spurgeon gör sin sjunde säsong i rollen. Nu har han dock utgående kontrakt. Om Quinn Hughes förlänger sitt kontrakt med Wild lär han ligga bra till för att ta över efter säsongen.

Montreal Canadiens: Nick Suzuki

Max Pacioretty var länge Montréals ansikte utåt, tillsammans med Carey Price. Nu har dock en ny kärna tagit över, och den frontas av Nick Suzuki. Den kanadensiske OS-centern är bara 27 år men har redan varit kapten i fyra säsonger.

Nashville Predators: Roman Josi

Roman Josi tog över efter Mike Fisher 2017. Det här blir alltså säsong nummer tio som kapten för 36-åringen.

New Jersey Devils: Nico Hischier

Här kommer den andra schweizaren i rad. Nico Hischier gör faktiskt sin sjunde säsong som kapten, trots att han alltjämt bara är 27 år.

New York Islanders: Bo Horvat

Bo Horvat är en av få i NHL som varit kapten i två klubbar. Han var det i Vancouver 2019 till 2023 och tar nu över ansvaret från legendariske Anders Lee som tackat för sig efter 923 matcher i Islanders. Lee har varit kapten de senaste åtta säsongerna.

Bo Horvat är ny lagkapten för New York Islanders.

Foto: USA Today Sports

New York Rangers: J.T. Miller

Miller är såklart en av ligans mer kontroversiella karaktärer. Han sägs ju vara lite knepig att ha att göra med, men något rätt måste han göra eftersom han varit assisterande kapten i Vancouver i fyra år, och nu gör sitt andra år som lagkapten för New York Rangers.

Ottawa Senators: -

Brady Tkachuk såg till att få igenom sin drömflytt till Florida. Därmed står Ottawa utan kapten, efter fem år av Tkachuk-styre. Thomas Chabot, Jake Sanderson, Tim Stützle och veteranen Claude Giroux har nämnts som tänkbara kandidater till att ersäta Tkachuk.

Philadelphia Flyers: Sean Couturier

Den numera 33-årige tvåvägscentern debuterade i Philadelphia redan 2011, blev assisterande kapten 2019 och tog sedan över 2023. Han gör således sin fjärde säsong som lagkapten.

Pittsburgh Penguins: Sidney Crosby

Den här säsongen skrivs historia. Sidney Crosby går in på sin 20:e (!) säsong som lagkapten för Pittsburgh. Ingen annan har varit lagkapten för ett lag under en så lång tid. Han slår därmed Steve Yzermans otroliga rekord med 19 säsonger som kapten för Detroit. Crosby blev kapten redan 2007 och gjorde sin första NHL-match som lagkapten när Ivar Stenberg bara var några dagar gammal. För att sätta det i perspektiv.

San Jose Sharks: Macklin Celebrini

Från Crosby till Celebrini är steget både väldigt kort och väldigt långt. Celebrini är sin generations Crosby och han blir nu kapten när han går in som förstaårssenior, precis som fallet var med Crosby. Celebrini blir därmed en av historiens yngsta lagkaptener. Formellt har San Jose bara gått en säsong utan lagkapten, men eftersom Logan Couture inte spelat sedan februari 2024 har man de facto gått två och ett halvt år utan en riktig lagkapten.

Seattle Kraken: Jordan Eberle

36-årige Eberle är Seattles andra lagkapten i historien. Mark Giordano var under debutsäsongen, sen gick man kaptenslösa i två år innan Eberle tog över. Han gör sin tredje säsong med C:et.

St Louis Blues: Robert Thomas

För några månader sedan kändes det givet att Robert Thomas skulle trejdas. Nu är han istället ny lagkapten. Han tar över efter Brayden Schenn som var kapten i knappt tre säsonger innan han lämnade för Islanders i våras.

Tampa Bay Lightning: Victor Hedman

Lite likt hur fallet är i Los Angeles Kings var det helt självklart vem som skulle ta över i Tampa Bay när deras motsvarighet till Anze Kopitar, Steven Stamkos, lämnade. Victor Hedman var given som Stamkos efterträdare. Svensken var ofta agerande kapten när Stamkos var skadad, men har formellt haft kaptensrollen sedan 2024.

Victor Hedman.

Toronto Maple Leafs: Auston Matthews

Det var lite av en snackis när Toronto beslutade att ta bort John Tavares som kapten, och ge Auston Matthews jobbet. USA:s OS-kapten gör nu säsong nummer tre som lagkapten i Toronto.

Utah Mammoth: Clayton Keller

I samband med flytten från Arizona till Utah blev Clayton Keller ny kapten. Han gör således sin tredje säsong i rollen. Innan dess hade man faktiskt varit utan lagkapten sedan Oliver Ekman-Larsson lämnade för Vancouver 2021.

Vancouver Canucks: -

På tal om Vancouver. Här har det varit rörigt på senare år. Ja, egentligen sedan Henrik Sedin lämnade 2018. Man hade först ingen kapten under en säsong. Sen blev Bo Horvat lagkapten 2019 innan klubbledningen valde att trejda honom 2023. Quinn Hughes tog över - och sen trejdades även han. Att trejda bort två lagkaptener inom loppet av tre år är knappast optimalt. Nu står Canucks utan lagkapten. Och utan en given kandidat till rollen heller. Blir det Brock Boeser, kanske?

Vegas Golden Knights: Mark Stone

Mark Stone hade bara gjort en dryg säsong i Vegas-tröjan när han tog över som lagkapten. Han har varit det sedan 2020 och gör sin sjunde säsong i den rollen. Som kapten har han lett klubben till två finaler, varav en ledde till att han fick lyfta pokalen.

Washington Capitals: Alexander Ovechkin

Den nionde och sista europeiska kaptenen på listan. Men också den europeiske kapten som varit allra längst på sin post, genom alla tider. "Ovie" går in på säsong 18 som lagkapten och har alltså bara Steve Yzerman och Sidney Crosby före sig på alla tiders kaptenslista.

Winnipeg Jets: Adam Lowry

Hur många hade på rak arm tagit att Adam Lowry är Winnipeg Jets lagkapten? Han har varit klubben trogen sedan 2014 och är uppe i en bra bit över 800 matcher för Jets och gör sin fjärde säsong som kapten.