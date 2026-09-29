Johan Franzén: "Fick höra att jag var sämst"

Johan Franzén om tiden med Mike Babcock som tränare.

Tidigare i somras presenterade Edmonton Oilerss sin nya huvudtränare Mike Babcock. Detta har blivit ifrågasatt eftersom Babcock har gjort sig känd för opassande beteenden. En svensk som har haft honom som tränare är Johan Franzén under hans tid i Detroit Red Wings. I en intervju med SVT förklarar han hur tiden med Babcock var.

– Det är inte kul att bli hans hackkyckling, kan jag ju skriva under på, säger Johan Franzén.

"Var min favorittränare tills han gav sig på mig"

När Franzén får frågan om vad han tänker att Babcock är tillbaka i NHL och ska träna Edmonton svarar han att han har sina bra sidor också.

– Fram till att han gav sig på mig var han ju min favorittränare.

Men de gäller att vara omtyckt av tränaren.

- Man är på toppen av sin karriär och spelar avslappnat för första gången. Leder poäng och skytteligan i laget. Och sen tas man in på rummet och får höra att man är den sämsta jäveln, på alla plan, under 10-15 minuter.

Franzen fortsätter förklara att han kunde se på sig själv hur skräckslagen han va efter att ha blivit tränarens "hackkyckling". Både i ögonen och i spelet när han kollade på klipp.

"Antennerna är uppe runt honom"

Babcock var Franzéns tränare under tio år i rad. De vann en Stanley Cup tillsammans säsongen 2007/08.

Senast Babcock avgick som tränare för Columbus 2023 gjorde NHL en utredning och bedömde att de inte finns tillräckliga skäl att stoppa honom från att vara tränare i ligan.

– Nu tror jag att de flesta har antennerna uppe runt honom, säger Franzén.