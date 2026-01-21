Uppgifter: AHL-svensken vänder hem – klar för SHL-klubb

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Samuel Johannesson uppges vara på väg hem till Sverige.

Enligt Expressen är AHL-svensken klar för en flytt till Frölunda inför nästa säsong.

Samuel Johannesson uppges flytta hem till SHL igen. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Efter att ha gjort stor succé i både Brynäs och Örebro skrev Samuel Johannesson på ett NHL-kontrakt med St. Louis Blues 2024. Han lämnade Sverige för att testa lyckan i Nordamerika, men där har det exklusivt blivit spel i AHL med farmarlaget Springfield Thunderbirds.

Till nästa säsong löper 25-åringens kontrakt med St. Louis Blues ut. Redan nu uppges Johannesson då vara klar för en hemflytt till Sverige igen.

Expressen skriver under onsdagen att Samuel Johannesson är överens om en flytt till serieledande Frölunda inför nästa säsong.

– Det har jag inga kommentarer till. Jag kommenterar inte enskilda namn, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström till tidningen.

Samuel Johannesson vänder hem till SHL

Samuel Johannesson stod för 32 poäng på 66 matcher i AHL förra säsongen men har i år haft det lite tyngre med elva poäng på 26 matcher så här långt. Det har inte saknats intresse för backen när hans NHL-avtal nu löper ut till sommaren och enligt Expressen ska flera klubbar i Schweiz ha varit intresserade av att värva Johannesson. Halmstad-sonen ska dock i stället ha valt en återkomst till västkusten för spel i Frölunda och parterna uppges ha varit överens sedan en tid tillbaka.

I Frölunda kommer Johannesson att ersätta toppbacken Dominik Egli som lämnar för att återvända till Schweiz efter årets säsong.

Samuel Johannesson spelade i Rögle som junior och kom även upp blev en ordinarie SHL-back för skåningarna. 2022 var han med och blev CHL-mästare med Rögle, men annars hade han en mindre roll i klubben och fick begränsat med speltid. Han sökte sig därför i stället till Brynäs där det stora genombrottet kom. Johannesson utvecklades till en av SHL:s bästa offensiva backar och med sina 32 poäng kom han sexa i backarnas poängliga säsongen 2022/23. Han fick även debutera i Tre Kronor under säsongen, men efter att Brynäs åkte ut ur SHL flyttade Johannesson till Örebro. Där fortsatte framgången med 27 poäng på 43 matcher säsongen 2023/24, Johannessons elva mål var också näst bäst av alla backar i SHL den säsongen.

Nu uppges alltså stjärnan vara klar för sin fjärde SHL-klubb i form av Frölunda HC.

