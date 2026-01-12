”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luleå ser ut att närma sig spikandet av sin tränarstab till nästa säsong. Enligt NSD har SHL-klubben nämligen gjort klart med Pär Arlbrandt som assisterande till Dennis Hall.

– Inga kommentarer, svarar båda Ulf Engman och Pär Arlbrandt tidningen.

Pär Arlbrandt kan återvända till Luleå. Foto: Bildbyrån (montage).

Till så sent som 30 december har Pär Arlbrandt suttit kontraktslös sedan avskedet i Linköping efter 2024/25. Men nu kopplas han plötsligt ihop med en ny roll i SHL.

43-åringen, hoppade nyligen in som assisterande tränare i schweiziska SCL Tigers, men har, enligt NSD, gjort klart med en återkomst i Luleå.

Den tidigare forwarden ska nämligen ingå i Dennis Halls nya tränarstab till kommande säsong, efter en överenskommelse med sportchefsduon Thomas Fröberg och Ulf Engman. En roll som han har erfarenhet av från sina två år i Linköping intill Klas Östman.

Varken Ulf Engman eller Pär Arlbrandt själv vill dock kommentera det hela.

– Inga kommentarer, svarar de båda NSD under måndagen.

Blev poängkung i Luleå 2010 och 2011

Jönköpingsfödde Pär Arlbrandt avslutade spelarkarriären 2017 och började sedan resan in i rampljuset igen med ett jobb i Linköpings J20 2019.

Desto mer erfarenhet har han som spelare, där han bland annat representerade just Luleå mellan 2009 och 2011. Två SHL/Elitserie-säsonger som båda slutade med Arlbrandt i toppen av den interna poängligan i Norrbotten.

Enligt NSD kan detta innebära att tränarstaben i Luleå är på väg att bli spikad till 2026/27. Målvaktstränaren, Gusten Törnqvist, ska klubben vilja förlänga med, och Antti Alamäki, samt Roger Kyrö ser ut att bli kvar. Thomas Berglund ersätts därmed av Karlskogas Dennis Hall, medan Henrik Stridh byts mot Arlbrandt.

Source: Pär Arlbrandt @ Elite Prospects