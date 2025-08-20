Uppgifter: Det blir ikonens nya jobb

Han avslutade karriären för drygt ett år sedan. Nu blir Oscar Möller ny expert i TV4, rapporterar Expressen.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Oscar Möller är en av Skellefteås bästa spelare genom tiderna och var en av de mest framstående spelarna i SHL under tiotalet. I oktober 2024 stod det däremot klart att karriären var över efter en tid av utmattningssyndrom.

Det blev heller inget spel säsongen innan.

36-åringen ser nu ut att ha hittat ett nytt jobb. Enligt Expressen väntas den tidigare forwarden bli expert i TV4 under den kommande säsongen. Kanalen sänder som bekant både SHL och Hockeyallsvenskan. Inför de senaste säsongerna har de plockat in tidigare spelarprofiler som Staffan Kronwall, Almen Bibic, Joel Lundqvist och nu ser alltså Oscar Möller ut att ställa sig till den raden.

Med två SM-guld och ett VM-brons på meritlistan är det ett meriterat nyförvärv. På 445 matcher i SHL:s grundserie för Skellefteå levererade Möller 345 poäng. Samtidigt stod han även för 80 poäng på 110 matcher i SM-slutspelet.

Förutom spel i Skellefteå blev det även 87 NHL-matcher med Los Angeles Kings, två säsonger i KHL och spel i både VM och OS.

