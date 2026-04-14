Uppgifter: Överens med SHL-klubben

Inte en enda NHL-match har följt det påskriva avtalet i Philadelphia Flyers. Nu uppger Expressen att Oscar Eklind valt Malmö Redhawks.

Efter två år i Nordamerika pekar det mesta på att Oscar Eklind återvänder till Sverige och Malmö.

Med tre matcher kvar på AHL-säsongen och slutspel utom räckhåll uppger Expressen ovanstående. 27-årige Eklind har fört dialog med SHL-klubben under vintern, och nu ska parterna vara överens. En stor anledning till valet är den roll Trelleborgskillen kan få, men även att han köpt hus i Skåne för att slå sig ner och spela för Redhawks över lång tid.

Det enda som kan stoppa flytten, enligt Expressen, är att ett kontraktserbjudande i Nordamerika kan dyka upp fram till 15 juni. Sedan flytten från Luleå 2024 har nämligen ingen chans kommit att debutera i NHL. Philadelphia Flyers har istället valt att nyttja Oscar Eklind nere i farmarlaget Lehigh Valley Phantoms.

Har bekräftat intresset: ”Går inte att komma ifrån”

Eklind spelade senast i Malmö under 2017/18-säsongen. De matcherna i SHL var hans första efter resan hela vägen upp från U16, men sedan följde spel i Hockeyallsvenskan med IK Pantern och Mora IK. Därifrån skrev Eklind på för Brynäs, slog sig in i Tre Kronor, och flyttade vidare till Luleå.

Poängfacit under 2025/26 står just nu på 15 efter nio mål och fyra assist.

– Det går inte att komma ifrån att Oscar är ett namn, inte bara för att han är en bra hockeyspelare, utan också för att han har en lokal förankring och har gjort en intressant resa, har Malmös sportchef Oscar Alsenfelt tidigare sagt till Sydsvenskan.

