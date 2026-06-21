Rodrigo Abols har fått ett bud från Örebro att ta ställning till.

Foto: USA TODAY Sports / Steven Bisig-Imagn Images

Efter totalt fem säsonger i Örebro Hockey, där han under de två sista var kapten, lämnade Rodrigo Ābols klubben. Det trots att han ville stanna, men där Örebro inte ville förhandla fram ett nytt och dyrare kontrakt. Det blev då istället spel i Rögle där centern var med och tog laget till en SM-final.

I det slutspelet var letten också en bidragande faktor med tolv poäng på 15 matcher.

Något som gav honom ett NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers. Under första säsongen i Nordamerika blev det 22 matcher i NHL, men mest spel i farmarligan.

Den här säsongen blev det enbart 42 matcher i NHL till följd av en skada. 30-åringen sitter också på ett utgående kontrakt och det spekuleras nu i var han kommer att spela kommande säsong. Klart är åtminstone att det finns intressenter.

Rodrigo Abols har fått ett jättebud från Örebro

En av dem är så klart Örebro.

Närkingarna ligger på stenhårt för att få hem sin tidigare kapten och stjärna. Enligt NA-sporten har de också lagt ett bud som är "extremt högt" för att låsa affären. Däremot ska Rodrigo Abols själv inte vara speciellt sugen på SHL. Prio ett är Nordamerika och därefter Schweiz, enligt tidningen.