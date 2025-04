Uppgifter: Ny vändning – uppges vara nära Färjestad

Färjestad kan ha gjort klart med en ny målvaktssida redan nu.

Häromdagen rapporterade Expressen att Melker Thelin är klar för klubben.

Nu skriver Värmlands Folkblad att en ännu tyngre värvning nu är nära på målvaktssidan.

Växjös målvakt Emil Larmi Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN / COP 144 / JO0309

Max Lagacé och Damian Clara har lämnat Färjestad. Det har även Anders Lindbäck och reservmålvakten Jørgen Hanneborg. Efter en säsong med en kaotisk målvaktssituation verkar man nu ha gjort klart med två nya målvakter. Häromdagen rapporterade Expressen att Melker Thelin, JVM-målvakten från i vintras, skulle vara klar för klubben till nästa säsong.

19-åring får sällskap av en riktig kvalitetsmålvakt, enligt VF. Tidningen skriver att Färjestad är nära att göra helt klart med Emil Larmi som under torsdagen officiellt lämnade Växjö.

Tyngre säsong i år

Tidningen skriver därmed att med stor sannolikhet kommer Jörgen Jönsson att ta med sig Växjös guldmålvakt från 2022/23. Men likväl som Växjös säsong har varit lite tuffare i år än tidigare, har Larmis prestationer inte riktigt hållit samma klass.

På 32 matcher har Larmi släppt in 76 mål i grundserien. Lite mer än vad Växjö är vana vid att släppa in, om man jämför med 22/23 släppte han ”bara” in 50 mål på 31 matcher.