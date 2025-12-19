Uppgifter: ”Nubben” ser ut att värva från HV71

Timrås trupp till nästa säsong är i det närmaste färdigställd.

Men det finns en risk att JVM-backen Alfons Freij inte blir kvar.

På fredagen rapporterar Expressen att man är nära att värva 20-årige Wilhelm Hallquisth från HV71.

”Nubben” vill värva Wilhelm Hallquisth, uppger Expressen.

Foto: Bildbyrån

Succévärvningen Alfons Freij, som blir en toppback i Sveriges JVM-lag, har visat takterna i sin första fulla SHL-säsong med Timrå.

Om han lämnar till sommaren kanske Timrå har fått till ett riktigt fynd för att ersätta honom. För enligt Expressen jobbar nu klubben på att värva HV71-backen Wilhelm Hallquisth, som just nu spelar för Södertälje SK på lån i Hockeyallsvenskan.

20-åringen spelade i HV71 under den nuvarande Timrå-sportchefen Kent Norbergs ledning och nu ser alltså ”Nubben” ut att återförenas med sin tidigare spelare.

I Södertälje har han stått för två mål på 19 matcher och i SHL har det hittills blivit 48 matcher för HV71.

Source: Wilhelm Hallquisth @ Elite Prospects