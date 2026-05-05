Uppgifter: Stortalangen är förlorad för Örebro

Örebro ser ut att tappa en av NHL-draftens mest eftertraktade spelare. Enligt Expressen har Niklas Aaram-Olsen, valt att lämna för Boston University.

Niklas Aaram-Olsen ser ut att lämna Örebro för spel på college.

Så sent som i förra veckan räddade han Norge genom att sätta ett hattrick i kvalmötet av U18-VM. Nu omgärdas 18-årige Niklas Aaram-Olsen om rykten kring sin framtid.

Forwarden, född 2008, har redan debuterat i det norska herrlandslaget, varit ombytt i SHL vid 16 tillfällen, samt dominerat i U20-serien med Örebro. Men till 2026/27 ser det ändå inte ut att bli ett ordentligt steg upp i A-laget från Närke. Detta när Expressen kommer med uppgifter om stortalangen.

Aaram-Olsen ska, enligt tidningen, ha bestämt sig för att åka över till Nordamerika och spela collegehockey från och med 2026/27. Boston University väntas bli destinationen, och Örebro får därmed blicka mot andra talanger i de egna leden.

Väntas gå tidigt i NHL-draften

Den unge forwarden, född i Oslo, kom till Sverige och Örebro 2023. Han klev snabbt upp i U18 och har sedan etablerat sig som en av 08-kullens främsta i världen. Det är därmed inte helt oväntat att han väntas gå i slutet av första rundan, eller tidigt i andra, av NHL-draften som kommer denna sommar.

Just Boston University har varit ett populärt val hos flera stortalanger de sensate åren. Det var även dit svenske Malte Vass gick inför 2025/26. En flytt som gjort att han blivit avstängd från Juniorkronorna, i och med att han brutit sitt HG-avtal med Färjestad. Även Sascha Boumedienne, Tom Willander och Alexander Zetterberg har på senare tid gått till ”BU”

