Mikkel Aagaard uppges lämna Sverige.

Foto: Bildbyrån (montage).

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"Tanken har slagit mig att skulle man få möjligheten, att testa på, så hade det varit intressant"

Det var orden Mikkel Aagaard yttrade i Expressen när han i början av oktober pratade om spel i Schweiz. Detta då kontraktet med Skellefteå går ut efter 2026/27-säsongen. Ett år efter att det där stora genombrottet i SHL lett till ett SM-guld med laget från Västerbotten.

Därefter har det tisslat och tasslats om de danske stjärnans framtid, där Frölunda HC uppgetts ha tagit kontakt , men något fortsatt spel i Sverige verkar det inte bli.

Det är Aftonbladet som kommer med uppgifterna under lördagen som pekar mot en utlandsflytt.

Mikkel Aagaard väljer spel i Tjeckien

Enligt kvällstidningen väljer Mikkel Aagaard att lämna både Skellefteå och SHL.

Till nästa säsong kommer det istället att bli spel i Tjeckien för den 31-årige forwarden som först slog sig ner i Sverige genom MoDo.

Aftonbladet skriver att Aagaard kommer att få ordentligt betalt i Tjeckien och nämner att både Dynamo Pardubice och Sparta Prag fått in stora investerare som gjort att man nu erbjuder lukrativa kontrakt.

Färjestads tidigare stjärna, David Tomasek, ska till exempel tjäna cirka 850 000 kronor i månaden i Pardubice.