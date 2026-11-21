Senast Oskar Olausson fanns med i Frölundas matchtrupp var den 1 oktober, men då ströks han sent ur laget innan laguppställningen inför nedsläpp i hemmamatchen mot Brynäs. Anledningen var att forwarden skurit upp sitt finger på en skridskoskena innan matchen – en skada som visade sig så pass allvarlig att han tvingades till operation.
Nu, över en och en halv månad senare, är Olausson tillbaka.
När Frölunda ställs mot just Brynäs på hemmaplan finns Olausson med i Göteborgslagets laguppställning, där han är uppsatt som extraforward.
Tillbakadragen roll innan skadan
Innan den oturliga skadan hade Olausson haft en tillbakadragen roll i Frölunda under säsongsinledningen, där han bara snittade runt tio minuters istid per match under sina tre första SHL-matcher med klubben.
24-åringen hämtades in till Frölunda från AHL-klubben Iowa Wild inför den här säsongen, efter att ha spenderat de senaste fem säsongerna i Nordamerika. Under sina år på andra sidan Atlanten spelade Olausson fyra matcher i NHL med Colorado Avalanche och spenderade merparten av sin tid i farmarligan AHL, där han stod för 95 poäng på 226 matcher.
Olausson har tidigare spelat 16 SHL-matcher med HV71.