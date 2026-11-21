Oskar Olausson.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Senast Oskar Olausson fanns med i Frölundas matchtrupp var den 1 oktober, men då ströks han sent ur laget innan laguppställningen inför nedsläpp i hemmamatchen mot Brynäs . Anledningen var att forwarden skurit upp sitt finger på en skridskoskena innan matchen – en skada som visade sig så pass allvarlig att han tvingades till operation .

Nu, över en och en halv månad senare, är Olausson tillbaka.

När Frölunda ställs mot just Brynäs på hemmaplan finns Olausson med i Göteborgslagets laguppställning, där han är uppsatt som extraforward.

Tillbakadragen roll innan skadan

Innan den oturliga skadan hade Olausson haft en tillbakadragen roll i Frölunda under säsongsinledningen, där han bara snittade runt tio minuters istid per match under sina tre första SHL -matcher med klubben.

24-åringen hämtades in till Frölunda från AHL-klubben Iowa Wild inför den här säsongen, efter att ha spenderat de senaste fem säsongerna i Nordamerika. Under sina år på andra sidan Atlanten spelade Olausson fyra matcher i NHL med Colorado Avalanche och spenderade merparten av sin tid i farmarligan AHL, där han stod för 95 poäng på 226 matcher.

Olausson har tidigare spelat 16 SHL-matcher med HV71.