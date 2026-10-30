Mikkel Aagaard har utgående kontrakt med Skellefteå AIK.

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Mikkel Aagaard har gjort succé sedan han värvades av Skellefteå från MoDo inför förra säsongen. I fjol stod Aagaard för 20 mål och 43 poäng på 50 matcher i SHL . Han var då också med och vann SM-guld direkt under sin första säsong i Skellefteå. Dansken har också inlett årets säsong starkt med 7+3 på 13 matcher så här långt.

Dock är det det osäkert om Mikkel Aagaard blir kvar i Skellefteå eller inte. När han värvades av klubben skrev han ett tvåårskontrakt med klubben, men avtalet löper således ut efter årets säsong.

Tidigare har 31-åringen uttalat sig om sin framtid i Västerbotten – och samtidigt öppnat för en eventuell flytt till Schweiz .

– Tanken har slagit mig att skulle man få möjligheten, att testa på, så hade det varit intressant. Men någonstans så trivs jag så otroligt bra här just nu, och sedan får vi ta allt som det kommer. Framför allt så måste det finnas ett erbjudande på bordet att ta ställning till, och det vet jag ingenting om just nu. Det sköter agenten, då jag varit väldigt tydlig med att jag vill bara spela min bästa hockey just nu, sade Aagaard till Expressen i början av oktober.

Frölunda har hört sig för om Mikkel Aagaard

Samtidigt uppges inte bara Schweiz kunna finnas som ett möjligt alternativ för Mikkel Aagaard ifall han inte skulle bli kvar i Skellefteå.

Under fredagen kommer Expressen med nya uppgifter som gör gällande att SHL-konkurrenten Frölunda har koll på Aagaards situation. Tidningen uppger att Skellefteå vill behålla stjärnan men dansken själv kolar av marknaden innan han fattar sitt beslut.

Enligt Expressen ska då Frölunda ha tagit kontakt med Mikkel Aagaards representanter för att kolla av läget inför nästa säsong. I nuläget ska Frölunda dock endast ha förhört sig om Aagaards situation och det är oklart hur konkret det eventuellt kan bli.

Skellefteå ser då alltså ut att få konkurrens om Mikkel Aagaards signatur, möjligtvis både från Schweiz och andra SHL-klubbar.

De senaste åren har Mikkel Aagaard varit en stjärnspelare på SHL-nivå samtidigt som han också levererat starkt för Danmark i såväl VM som OS . Totalt har forwarden gjort 119 poäng på 167 matcher i SHL för MoDo och Skellefteå.

