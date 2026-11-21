Experterna pekar ut SHL:s bästa centrar.

Foto: Bildbyrån (montage).

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Även denna säsong är Oscar Lindberg i toppen av SHL:s poängliga, och är faktiskt på väg mot tre fler än hans urstarka 67 inför slutspelsresan till guldet 2025/26. Men vilka är spelarna som gör upp med Skellefteå AIK-stjärnan om utmärkelsen som ligans bästa centrar?

Inför lördagens omgång pekade TV4-experten Sanny Lindström ut sin topp fem-lista.

5. Janne Kuokkanen

– Sättet han driver spelet, spelbarhet, vill alltid ha pucken, bra på att fördela genom mittzon och tar det offensiva ansvaret. När Fredrik Händemark varit borta så har det ännu mer fallit på Janne Kuokkanen, som den senaste tiden verkligen lyft sitt spel, säger Lindström.

4. Johan Larsson

– Samma sak med Johan Larsson. Jag älskar hans tjuriga sida i spelet när han är på isen. Hhan bråkar om varenda millimeter, han vill inte förlora en duell eller närkamp, och öppnar upp ytor och banar väg för Silfverberg, Bellows och Rödin, fortsätter experten.

3. Pär Lindholm

– Du kan titta på så många underliggande siffror om man nu ska börja blanda in det, men bara titta med ögat på Pär Lindholm, han gör alla omkring sig bättre oavsett om det är en back eller kedjekamrat. Han är grym. Han har haft en otrolig inledning på säsongen.

2. Radim Zohorna

– Att ta sig in i ligan, det är tufft, det är en helt annan typ av hockey. Radim Zohorna vid den här tiden i fjol, om du frågar mig vad de skulle göra så hade jag sagt "skicka hem honom till Tjeckien, bryt avtalet". Nu är det en spelare som har sajnat ett längre kontrakt, som är en toppcenter i ligan.

1. Oscar Lindberg

– Det är ju orimliga förväntningar och krav på Oscar Lindberg efter senaste säsongerna, men jag tycker att han är fullt lika bra som han har varit. Han driver det offensiva spelet, han tar ansvar defensivt och så gillar jag den tuffheten han visar också, han kan köra över folk om det krävs också. Han har så många delar i sitt spel som jag verkligen gillar.

Experternas favoriter

Så vem av dessa hade då Sanny Lindström och expertkollegan Robin Figren velat spela med?

– Jag blir sugen att handplocka en till mig själv och då hade jag faktiskt plockat Pär Lindholm. Det känns ju dumt att säga att han känns tryggare att ha bakom sig än Oscar Lindberg, men bara magkänslan hos mig säger att jag hade valt Pär Lindholm, säger Figren i sändningen.

– Jag tror att Oscar Lindberg hade kunnat lyfta min offensiv faktiskt, skrattar Lindström.