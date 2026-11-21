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Det görs listor över ligans bästa spelare, läggs stor vikt vid poäng- och målvaktsligor och bereds rubrikplats för profilstarka artister. Med all rätt. Hockeyettan innehåller mängder av spelare som står ut och förtjänar sin uppmärksamhet.

Men i ligan finns också spelare som förtjänar att synas mer. Spelare som går ut och gör ett extremt viktigt jobb kväll efter kväll, producerar och sliter, men ändå inte riktigt kommer in i rampljuset. Idag är det dags att lyfta fram några av de där herrarna som blivit kvar lite i anonymiteten.

Tillåt mig fokusera på tio doldisar som förtjänar mer uppmärksamhet den här säsongen i Hockeyettan.