Pär Lindholm.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Pär Lindholm fanns med i torsdagens bortamatch mot Djurgården, där stjärncentern stod för ett av målen i 3–1-segern i Stockholm. När Skellefteå i kväll spelar mot Örebro kommer dock Lindholm inte till spel.

Lindholm och hans fru väntar tillökning i familjen och 35-åringen har åkt hem till Skellefteå.

– Han är inte med, säger Daniel Hermansson till Norran .

Centern har varit en av Skellefteås mest framträdande spelare den här säsongen, då han producerat 18 poäng (6+12) på 17 matcher i SHL och ligger femma i SHL:s poängliga. Glädjande för Skellefteå är emellertid att en annan viktig center är redo för comeback.

Victor Stjernborg tillbaka efter skadan

Detta då Victor Stjernborg har fått grönt ljus till spel. Stjernborg, som spelade med Tre Kronor i Nocco Hockey Games, skadade sig i förra veckans CHL-match mot Rögle och har sedan dess missat fyra matcher för Skellefteå. I kvällens match mot Örebro är 23-åringen tillbaka.

– Det är klart vi kommer sakna Pär, men det löser vi. Stjernborg är spelklar, så det är positivt, säger Hermansson.

På frånvarolistan har Skellefteå sedan tidigare Linus Söderström, Frans Haara, Jonathan Johnson och Pontus Johansson.