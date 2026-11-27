Marcus Ragnarsson uppges bli Klas Östmans assisterande tränare.

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Till förra säsongen tog Marcus Ragnarsson på sig rollen som huvudtränare i Almtuna. Det för att efterträda Daniel Karlunden. En huvudroll han inte haft sedan 2018 i och med vägen via Tre Kronor och och Djurgården som assisterande, men som han ändå levererat fina resultat i.

Nu, när Brynäs lägger tränarpusslet inför Niklas Gällstedts avsked, ser 55-åringen ut att lägga huvudtränartiden bakom sig.

Det är Radiosporten som under torsdagen uppger att Marcus Ragnarsson är säkrad av SHL-klubben inför nästa säsong. Det som assisterande tränare till Klas Östman. Lösningen från Davos som uppges ta över efter Gällstedt.

För Ragnarsson, som har lång erfarenhet från båset, innebär det ett första jobb i den svenska högstaserien sedan 2010/11.