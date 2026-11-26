I SHL-debuten spelade Cédric Paré i en kedja med Patrik Puistola och Graeme Clarke.

Foto: Foto: Bildbyrån (montage)

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GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter Frölundas långvariga centerjakt under hösten blev Cédric Paré till sist klar för Göteborgsklubben. Det tog däremot några veckor innan kanadensaren gjorde sin debut.

Under torsdagens hemmamatch mot Björklöven var det äntligen dags för SHL-debuten. För Paré innebar detta även första matchen han spelade sedan den 19:e juni.

– Det gick bra, det var kul att äntligen få spela match igen och även få vinna, säger Paré till hockeysverige.se om debuten och fortsätter.

– Det var ändå svårt, såklart och det var väldigt varmt där ute. Jag fick några krampar men jag fortsätter jobba på det och ska vara starkare till nästa match.

Det var din första match sedan i juni. Hur kändes det att spela igen?

– Jag kände mig bättre än jag hade förväntat mig. Fysiskt kändes det ganska bra faktiskt. Bortsett från några krampar kändes det rätt bra.

Paré fick även väldigt fint umgänge. 27-åringen spelade i en stjärnspäckad kedja som center åt Graeme Clarke och Patrik Puistola .

– Vi hade endast en träning där vi spelade ihop så det var fortfarande rätt nytt. Vi får fortsätta jobba och träna ihop så kommer vi hitta sättet vi ska spela på tillsammans, säger Paré.

Graeme Clarke: "En bra spelare och en stor center"

De två senaste åren spelade Paré i Toronto Marlies. I våras gick AHL-laget hela vägen och vann Calder Cup. Där stod Paré för 22 poäng under grundserien och ytterligare tio på sina 24 slutspelsmatcher.

Även Clarke spelade i AHL de senaste säsongerna. Där träffade de nya kedjekamraterna på varandra fler gånger. Clarke hade följande tankar om att nu få spela i samma lag som Paré.

– Det gick bra. Det var såklart hans första match men det har varit kul att ha honom här. Han har ställt mig många frågor då det är mycket som är nytt för honom.

Ni hade mött varandra tidigare i AHL väl?

– Ja, några gånger. Spelade mot honom kanske tre gånger förra året. Han är en bra spelare och en stor center så det är bra för vårat lag. Jag visste inte allt för mycket om honom innan han kom hit. Jag visste bara att han var stor och stark på tekningar. En stark center, säger Clarke som även går in på att ha en ytterligare landsman i laget.

– Det är kul, det hjälper. Hans fru är väldigt trevlig och de har just fått ett barn. De var även hemma hos mig. Så bara att kunna ha honom här är kul. Alla här har varit riktigt bra på att hjälpa mig men bara att ha en annan kanadensare här är verkligen kul.

Även Paré håller med.

– Ja, det är kul att ha en ytterligare kanadensare i samma kedja, säger centern kort.

Grame Clarke och Cédric Paré kommer båda från Kanada och spel i AHL.

Foto: Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Övergången från AHL: "Kommer bara bli bättre"

Under torsdagen blev det en seger för Frölunda och Paré i debuten. Centern menar dock att det fortsatt är lite kvar att jobba på för att ställa om från spel i AHL.

Framför allt i tekningarna är det en omställning där Paré under matchen hade blivit bortplockad av domarna under tre olika tillfällen.

– Jag pratade med killarna innan och de varnade mig att domarna är väldigt hårda. Jag behöver bara få rätt på min timing. Jag får jobba på det under träningarna. I AHL får man en varning innan man blir bortplockad men här får man ingen varning, säger Paré och utvecklar även om den större isen i Sverige än i Nordamerika.

– Jag tror det är ganska vanligt att vara lite trött när man har så mycket is. Men jag jobbar på det och kommer bara bli bättre.

För Paré var kvällens match den första för säsongen då han varit kontraktslös innan han värvades av Frölunda. Det återstår att se hur det går för den nya centern att komma in i spel i SHL.

Närmast ska Frölunda möta Växjö på bortaplan på lördag.