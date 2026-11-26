Samuel Fagemo fick dra igång klacken efter sitt hattrick.

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nyvärvade Samuel Fagemo har haft vissa problem med att få mål under den första delen av säsongen. Under torsdagsmatchen mot IF Björklöven fick forwarden dock fart på det hela.

Fagemo stod för ett hattrick i 5-2 segern där det sista målet kom i tom målbur.

– Kul såklart. Skön vinst och alltid kul att göra hattrick så det var en skön kväll, säger Fagemo till hockeysverige.se efter matchen.

Den satt långt inne, tänker jag, då du har haft lite trögare med målskyttet hittills?

– Ja, det kan man väl säga. Sedan har jag hängt några i CHL också. Samtidigt har jag varit i alla positioner och försökt skjuta och ibland så går pucken in och ibland inte. Att bara ha det här tålamodet och hela tiden försöka ta pucken till mål, då kommer det hända bra grejer.

Fick dra igång klacken

Efter matchen var det Fagemo som fick dra igång hemmaklackan med den egna ramsan. Något som forwarden uppskattade stort.

– Det var såklart mäktigt. Gåshud. Man har varit iväg i sex år och kommer tillbaka till klubben i mitt hjärta. Fått tillbaka glädjen till hockeyn igen. Det känns väldigt kul. Då är det väldigt skönt att få mycket kärlek av fansen.

"Har varit en omställning"

Fagemo återvände till SHL och Frölunda efter flera år i Nordamerika där forwarden främst spelade i AHL. Då värvades han som tänkt målgörare där det inför torsdagens match endast blivit fem mål.

Efter kvällens match har Fagemo höjt den siffran. Själv har 26-åringen följande tankar om sin prestation under första delen av säsongen.

– Den har varit bra tycker jag. Som sagt har jag jobbat med de här små detaljerna. Spelet med puck. I Nordamerika är det mycket nord-syd, spel längs sargerna. Här i Sverige så är det mer kontroll med pucken och försöka ha mer tålamod. Att inte försöka sticka i djupled hela tiden.

– Så det har varit lite av en omställning. Samtidigt har jag fått väldigt bra hjälp och tips från alla spelare och coacher. Jag tar steg i rätt riktning.

Har du gjort ett hattrick i SHL innan?

-- Nej, jag tror inte det, jag tror det var första.