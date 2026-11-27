Luleå uppges låna in David Bernhardt.

Foto: Bildbyrån.

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Med osäker status på skadorna för Otto Leskinen och Pontus Själin sitter Luleå i en prekär sits inför vinterns JVM. Detta då SHL-klubben räknar med att både Oliwer Sjöström och William Håkansson blir uttagna till mästerskapet.

– Backsidan är väl det som är allra mest alarmerande, sa sportchef Ulf Engman tidigare i veckan i TV4.

– Vi måste ju få in förstärkning under den perioden, det är helt klart. Sen finns det en speciell regel, att man kan låna, både ersätta skadad spelare, men även ersätta spelare under junior-VM, så det kan bli tal om något sådant lån, fortsatte han.

Nu ser en lånelösning också ut att vara klar, enligt NSD och Expressen.

Det handlar om Linköping HCs 28-årige back David Bernhardt, som inte var med i torsdagens matchtrupp. Uppgifterna sipprade ut under fredagseftermiddagen, och senare under kvällen kom förtydligande om längden på avtalet. Något Expressen beskrivit som oklart.

NSD menar att lånet, enligt deras källor, sträcker sig över över resten av säsongen.

LHC värvade Bernhardt efter att MoDo trillat ur SHL, men tiden i Östergötland har inte blivit som önskad, och redan i somras pratades det om att parterna skulle gå skilda vägar. Att Huddinge-kullen blev kvar handlade om skadorna LHC hanterade på andra pjäser.