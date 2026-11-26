Brynäs vann igen i Linköping.

Foto: BILDBYRÅN

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Linköping HC fick en drömstart inför de 7 209 åskådarna i Saab Arena när Loke Krantz satte 1–0 i powerplay knappt sju minuter in i matchen. Därefter tog dock Brynäs IF över taktpinnen.

Gästerna vände på steken innan den första perioden var över genom två snabba mål inom loppet av drygt en och en halv minut. Först kvitterade Mattias Norlinder till 1–1 vid 13:49, och strax därpå sköt Oskar Lindblom 1–2.

I mittperioden utökade Robert Hägg ledningen till 1–3 framspelad av Linus Ölund, och i den tredje perioden punkterade Axel Jonsson Fjällby tillställningen med ett powerplay-mål till 1–4. Brynäs vann skotten med 27–19 och målvakten Erik Källgren stod för en stabil insats med 18 räddningar (94,74 procent).

Segern innebär att Brynäs klättrar till sjätte plats i SHL-tabellen på 27 poäng, medan Linköping ligger kvar på tolfte plats med 19 inspelade poäng.

Matchfakta

Linköping HC – Brynäs IF 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

Första perioden: 1–0 (06:59) Loke Krantz (Remi Elie, Theodor Lennström) spel fem mot fyra, 1–1 (13:49) Mattias Norlinder (Axel Andersson, Bobby Trivigno), 1–2 (15:18) Oskar Lindblom (Robert Hägg, Anton Rödin).

Andra perioden: 1–3 (27:12) Robert Hägg (Linus Ölund).

Tredje perioden: 1–4 (46:53) Axel Jonsson-Fjällby (Linus Ölund, Christian Djoos) spel fem mot fyra.

Skott: 19–27 (8–12, 5–9, 6–6)

Utvisningar: Linköping 4x2 min, Brynäs 4x2 min

Målvakter: Waltteri Ignatjew, Linköping 85,19 % (23/27) – Erik Källgren, Brynäs 94,74 % (18/19)

Publik: 7 209 (Saab Arena)