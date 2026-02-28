Uppgifter: Nära långt kontrakt med Malmö

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kontraktet med Malmö går ut 2027. Ändå uppger nu Expressen att Oskar Blomgren nu är nära en förlängning, och långtidslösning.

Oskar Blomgren går mot ett långtidskontrakt i Malmö. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson.

Oskar Blomgren har imponerat under sin första riktiga säsong i SHL. Ändå har han fått se Marek Langhamer vakta buren de flesta matcherna under slutspurten. Nu kommer uppgifter från Expressen om att Malmö även är på väg att säkra upp 21-åringen – likt Langhamer.

I samband med Blomgrens lördagsmatch i Linköping (förlust 2–5), skriver tidningen att parterna är nära en långtidslösning. Detta trots gällande avtal till 2027.

– Jag får höra lite med Malmö och min agent. Det är vad jag hoppas på. Jag trivs här. Men vi får se. Vi får se vad som händer, svarar målvakten.

Målet ska vara att det nya kontraktet är på plats innan årets slutspel sätter igång.

”Det är svårt när man inte får speltid”

Burväktaren från Partille har tagit den lite längre vägen till SHL i med junioråren i Mölndal och Troja/Ljungby. Förra säsongen kom dock det stora genombrottet då han byggde vidare på lånet i HC Dalen och Hockeyettan, och storspelade i Almtuna.

Även denna säsong har Blomgren spelat sju matcher i Hockeyallsvenskan, då i Nybro. När han kom tillbaka konkurrerades dock Daniel Marmenlind ut från Malmö, och kvar stå han intill tjecken, Langhamer.

– Det är svårt när man inte får kontinuerligt speltid över tid. Men jag tycker att jag ska vara redo oavsett, säger han själv till Expressen.

Source: Oskar Blomgren @ Elite Prospects