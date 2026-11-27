Lukas Bengtsson ser ut att välja Färjestad.

Foto: Bildbyrån (montage).

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Cal Foote-historien inför den här säsongen är bara en av alla turer i Färjestads backjakt under senare tid, och eftersom det aldrig blev något spel i SHL för skandalspelaren värvade man också i slutändan in Petteri Lindbohm. Det i början av november.

Nu ska den där stjärnspelaren man jagat under en längre tid vara klar.

Det är Värmlands Folkblad som uppger att Lukas Bengtsson har skrivit på ett treårskontrakt med Färjestad, och förbereder sin familj på en flytt hem till Sverige och Karlstad. Tidningen skrev först att 32-åringen endast var högaktuell, men har sedan slagit fast att det blir en flytt från Schweiz och EV Zug.

Detta trots att Zuger Zeitung tidigare skrivit att Zug vill behålla den svenske stjärnan.

Skadedrabbade år i Schweiz och Zug

Bengtsson, inledde sin resa i Huddinge och Djurgården, men kom senare fram i Moras juniorverksamhet. Därifrån blev det JVM, spel i Hockeyallsvenskan och en flytt till Frölunda och SHL. Efter tiden i Nordamerika, Linköping och KHL skrev Bengtsson, 2022, på för Växjö. Första året slutade i hans andra SM-guld (Frölunda 2015/16), och direkt flyttade han vidare till Schweiz.

Lukas Bengtsson sitter just nu på utgående avtal i Zug, och är också skadad.

Även förra säsongen var skadedrabbad för SM-guldvinnaren, med endast 28 noterade matcher, och i början av oktober kom denna nästa smäll. En fraktur på vadbenet som hållit Bengtsson borta från spel sedan dess. Därmed står han kvar på fem poäng och sju matcher 2026/27.

Bengtsson har tidigare spelat två VM och ett OS för Tre Kronor.