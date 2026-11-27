Kapten Henrik Nilsson var tillbaka i Kalmar under onsdagens kross mot AIK.

AIK Hockey har varit laget att slå under inledningen av HockeyAllsvenskan. I onsdags stod Kalmar HC för motståndet mot de favorittippade laget från Stockholm. Kalmar har även de börjat bra och visade det även denna kvällen genom att vinna med hela 6-1.

Kalmars kapten Henrik Nilsson var tillbaka i laguppställningen efter en operation han genomförde när förra säsongen var slut. Han hyllar laget redan efter första matchen tillbaka.

– Det här är nog det bästa Kalmarlaget jag har spelat i. Backsidan är otroligt djup och forwardsidan visade mot AIK att de har spetsen. Det bara ringer när de får sina lägen. Vi har dessutom en minst lika bra målvakt som vi har haft tidigare. Jag tror på det här, säger han till Barometern.

Henrik Nilsson "Värt allt slit"

När Nilsson kom till Kalmar för två säsonger sedan gjorde han 25 poäng på 50 matcher, men förra säsongen blev mer poängsnål. Sex poäng på 32 matcher och säsongen avslutades med operation. Trots att 35-åringen visste om att det skulle vara en lång väg tillbaka efter operationen var det ingen funderingar på att sluta spela.

– Ja, speciellt med tanke på hur vi avslutade förra säsongen. Jag och Stolt hade ett samtal där han visade att han fortsatt trodde på mig och att jag kunde tillföra någonting. Det här har verkligen varit värt allt slit och jag är glad över att jag gjorde det.

Byggt för slutspel: "När jag ser de där tipsen…"

Förra säsongen slutade med en andraplats i tabellen för Kalmar, efter IF Björklöven. Väl i slutspelet åkte man ut i kvartsfinal mot Södertälje SK efter sju jämna matcher. Årets lag är byggt på ett annat sätt, för att ta sig längre än kvartsfinal, vilket även sportchef Daniel Stolt sagt.

Där uppe i toppen var dock inte Kalmar tippade inför säsongen, av experterna.

– Alltså när jag ser de där tipsen… Jag känner bara att jag blir sugen på att bevisa motsatsen och det tycker jag vi gör i år igen. Jag vet inte riktigt vad de tittar på. De vet att ”Danne” (Daniel Stolt) är skicklig på att hitta spelare. Även Forsberg (Roger), Karlin (Mattias) och Sundell (Mikael) är erkänt skickliga tränare. Varför skulle det bli sämre?

– Jag tycker absolut att vi har ett slutspelslag i år, säger även Nilsson.