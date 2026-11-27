Luka Radivojevic och Michal Svrcek spelar JVM. Foto: Bildbyrån.

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Den 27:e december, klockan 22:30 svensk tid, möts Juniorkronorna och Slovakien i Junior-VM. Då får det svenska laget möta två spelare som fått delar av sin hockeyfostran i Sverige, nämligen Luka Radivojevic (Örebro Hockey och AIK Hockey) och Michal Svrcek (Brynäs IF). Duon spelar numera på college respektive i juniorligan WHL.

Luka Radivojevic kommer därmed göra sitt fjärde (!) JVM. Något som bara 14 spelare tidigare har gjort i JVM:s historia. Radovijevic debuterade redan som U17-spelare när JVM avgjordes i Göteborg, säsongen 23/24. Utöver att han redan spelat tre U20-VM har han också spelat två U18-VM och i våras debuterade han också för Slovakien i senior-VM.

Radivojevic har den här säsongen gjort elva poäng på 13 matcher för Boston College. I Sverige spelade han för AIK säsongen 21/22 och för Örebro 2022 till 2025.

Michal Svrcek gör sitt andra VM på U20-nivå. Ifjol gjorde han 1+1 på fem matcher. Svrcek spelade för Brynäs 2022 till 2026 och var under förra säsongen också utlånad till Västerås IK i Hockeyallsvenskan.

Slovakien har åkt ut i kvartsfinal de fyra senaste åren. Årets trupp består nästan uteslutande av spelare som huserar i Nordamerika till vardags. Nio spelare, däribland Svrcek, är draftade.

Häromdagen tog också Norge ut sin JVM-trupp.

Slovakiens trupp i JVM 2027*

* Draftande klubb inom parentes.

Målvakter

Patrik Brezani

Samuel Hrenak (Winnipeg)

Michal Pradel (Detroit)

Backar

Michal Capos

Jakub Floris (Nashville)

Adam Goljer (LA Kings)

Adam Kalman

Filip Kovalcik

Matus Lisy

Luka Radivojevic

Patrik Rusznyak

Patryk Zubek

Forwards

Ivan Bercik

Lucian Bernat (Vancouver)

Jan Chovan (LA Kings)

Tomas Chrenko (NY Rangers)

Jakub Dubravik

Samuel Hybsky

Samuel Karsay

Timothy Kazda

Ivan Matta

Samuel Murin

Adam Nemec (Ottawa)

Maxim Simko

Andreas Straka

Michal Svrcek (Detroit)

Tobias Tomik

Lukas Tomka